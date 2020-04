Ortíz Luna: "Vi mucha discriminación a los vecinos con COVID-19 en Neuquén"

"Desde hace un mes y medio, el tiempo se volvió tan relativo que desde el SIEN no sabemos ni la hora, ni los días..." dice Luciana Ortíz Luna, la titular del Servicio Integral de Emergencias de Neuquén, al aire del programa Afilados, por AM550. Su trabajo no cesa, y su voz algo agitada nos avisa que "está a las corridas", algo que le pasa habitualmente, y que en tiempos de pandemia de Coronavirus, se acrecentó aún más.

La doctora recuerda los momentos previos a la llegada de la enfermedad a la región, y como se tuvieron que adaptar a la nueva situación: "Parece que la Fiesta de la Confluencia fue hace una década. De repente nos encontramos con este nuevo escenario en el que las emergencias pasaron a tener otro tipo de visión. Todo lo que antes asistían los hospitales, se volvieron nuestro cotidiano en los domicilios".

Sobre el trabajo específico del SIEN, Ortíz Luna detalló: "Tratamos de contener todo lo que se puede en los domicilios, en el sentido de las enfermedades. Si antes teníamos 50 salidas de ambulancias, ahora tenemos 100". Además agregó: "Esta demostrado, en todo lo que vamos aprendiendo, que el 40% de las infecciones se producen dentro de los establecimiento de salud. Nosotros logramos mediante nuestra metodología de ir a los domicilios, reducir un 70% las consultas de guardia. Si se acercan a una guardia van a ver las salas de espera. Estamos tratando que todas las personas que llaman al 107 sean atendidas en sus casas". En tanto, detalló que al momento tienen 23 pacientes internados en los domicilios.

La doctora se mostró preocupada por una cara de la sociedad, que pudo ver específicamente también en Neuquén, y que habla de los prejuicios que hay para con las personas contagiadas: "La gente cada vez que ve o llama a una ambulancia del SIEN sufre la discriminación de sus vecinos. Esto nos preocupa y nos da mucha pena, porque notamos cierta hipocresía en la solidaridad que expresan, Quieren ser solidarios, pero si se enteran que un vecino está infectado lo estigmatizan. Si yo se que hay un vecino que necesita ayuda, tengo que ponerme a su disposición".

Ortíz Luna remarcó que la discriminación genera problemas aún peores para quienes deben llamar al servicio de emergencias por cuestiones diferentes al COVID19: "Los accidentes domésticos siguen sucediendo, y en algunos casos, por temor a llamar al SIEN empeoran". "Hemos visto enfermedades graves como accidentes cerebrovasculares, o infartos al corazón, que la gente no llama en el momento por miedo, y evolucionan tórpidamente, y nos encontramos con cuadros muy avanzados y con pocas herramientas para resolverlos".

La directora del SIEN remarcó además que "la desventaja de la internacion en el domicilio es la discriminación por parte de los vecinos, que la mayoría de nuestros pacientes sufren, cuando debería ser al reves. Es una enfermedad que con los recaudos se puede evitar el contagio, y mientras dure la infección puedo ofrecerle ayuda a mi vecino".

"¿Por qué aplauden al personal de salud y discriminan a los vecinos? Tenemos que mejorar como neuquinos" dijo Ortíz Luna.

Entre los aspectos positivos que la doctora pudo notar, se destacan que "hay 0 (cero) infectados por COVID-19 en los trabajadores del SIEN. Hacemos testeos al azar al personal, y sabemos como manejar este tipo de infecciones". Y además detalló que "si algo se redujo en este mes y medio, fueron los incidentes de tránsito, pasamos de más de 15 por día, a 3 o 4 por día".

En relación a la labor y al servicio que prestan las ambulancias del SIEN en medio de la pandemia, Ortíz Luna aclaró que "no todas están destinadas a la tarea de los chequeos de COVID-19, tenemos dos móviles específicos. Pero desde que empezó esto, solo en el SIEN, hicimos 180 hisopados. Una de las tareas es el diagnóstico, otra el tratamiento, pero si el paciente no está grave queda internada en su domicilio. Les damos saturómetros, tensiómetros, termómetros, los llamamos 3 veces por día, y los vamos a visitar cada 2 o 3 días. Esto hace que esas personas no se tengan que internar, y no se genere en los hospitales otro núcleo de contagio".

La doctora también se preocupó por la cantidad de consultas relacionadas al miedo y la paranoia en la sociedad, por el Coronavirus: "Recibimos muchos llamados y consultas por cuadros de ansiedad, angustia, de agravamientos de cuestiones previas de salud mental. A veces derivamos a la gente, otras veces con una charla, contando datos reales, la gente se calma. Hay mucha información tóxica que le llega al público".

Lo cierto es que los trabajadores de la salud, y los que atienden los servicios de emergencias en este marco inédito para nuestra generación, deben ser reconocidos como los verdaderos HÉROES DE LA PANDEMIA. Ellos, como Luciana Ortíz Luna, están en la primera línea de batalla en la guerra contra el Coronavirus, y nos advierten: "Todavía nos falta mucho, no podemos aflojar ni un instante. Por ahora falta, y hay que aguantar".