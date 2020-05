Propietarios de moteles piden abrir sus puertas

Los moteles del Alto Valle están solicitando que se les permita abrir sus puertas, en esta etapa de la cuarentena de reactivación económica. “Los hoteles estamos totalmente relegados, y más los moteles” afirmó este viernes el propietario del Motel Fogus, Juan Manuel Flores en diálogo con "Cambio de Aire" por AM 550.

El municipio de Cipolletti al igual que el de Cinco Saltos han recibido en la semana a algunos de los propietarios, “nos están escuchando” dijo Flores y anticipó que la próxima semana presentarían los protocolos dispuestos por la Asociación Argentina de Moteles para poder volver a funcionar, aunque la apertura, entiende, la debe autorizar Nación y luego los municipios decidir.

Este protocolo sanitario implica que las personas que quieran hacer uso de una habitación sean una pareja consolidada y no desconocidos. “Vamos a pensar en la pareja que vive en un departamento muy pequeño y está con los hijos, y hay un tema tabú que muchas veces no se visualiza, que es la intimidad de la pareja, nosotros no pretendemos que gente que se conozca en la calle venga al motel” explicó el dueño del Fogus.

Este pedido a las autoridades, además de ser necesario por motivos económicos, sobre todo teniendo en cuenta que hace casi dos meses cerraron sus puertas, está motivado por las consultas de la gente. Según Flores son muchos los interesados que preguntan por redes sociales cuándo vuelven a abrir, “me he enterado hasta de gente que ha alquilado un departamento para tener una noche de intimidad con su pareja” afirmó.

En cuanto al nivel sanitario “los moteles tenemos protocolos de limpieza que nosotros lo venimos aplicando mucho antes de que pasara esto del Covid” dijo Flores y afirmó que antes de que se decretara el aislamiento obligatorio, el 20 de marzo, se capacitó al personal con otro protocolo sanitario por prevención.

Por otro parte, entiende la peligrosidad de este rubro “somos muy respetuosos con la salud de la gente, por eso hasta ahora hemos venido manteniendo un silencio, pero bueno, hay una cuestión económica que ya va allegar un momento que no se va a poder sostener”. Son alrededor de 150 familias que dependen de los moteles del Alto Valle, “mueve gente, mueve servicios tercerizados, servicios de limpieza, muchos moteles mueven lavanderías”, no es un comercio que tiene alternativas económicas, “nosotros cerramos a las 00 del 19 de marzo y no entró nadie más al motel” se lamentó Juan Manuel Flores.