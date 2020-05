Gerez defendió en Diputados extensión de prisión preventiva

El fiscal general José Gerez aclaró este martes ante los diputados provinciales que su proyecto de extender un año las prisiones preventivas a personas sin condena “es sólo para la emergencia por el COVID 19” que, según afirmó, ha impedido la realización de juicios penales y abrió la posibilidad que imputados por graves delitos, puedan quedar en libertad antes de fin de año al vencerse el plazo de prisión preventiva actual. Y atribuyó a la suspensión de juicios penales a una decisión del Tribunal Superior de Justicia.

Gerez fue convocado en la Legislatura para exponer ante diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia el alcance del proyecto que presentó el pasado viernes. Estuvo acompañado por los fiscales Juan Agustín García y Rómulo Patti.

Su proyecto cosechó fuertes críticas por parte del Defensor General, Ricardo Cancela, de la organización Pensamiento Penal y del Colegio de Abogados.

Por parte de los legisladores, se alzó una voz crítica desde el Frente de Izquierda. El diputado Andrés Blanco señaló que “en medio de la pandemia tendríamos que estar debatiendo el grave problema sanitario de las cárceles que son un foco de contagio, no sólo para la población carcelaria, sino para la sociedad, y no cómo metemos inocentes en la cárcel”. Y agregó que “cuando hablamos de prisión preventiva hablamos de encarcelamiento de personas inocentes, porque así lo son hasta que se demuestre lo contrario”.

Dijo el fiscal que “tenemos una preocupación de todos los y las fiscales que desde hace un tiempo discutimos este tema; esto porque está planteada la imposibilidad de hacer juicios penales y hay personas detenidas con prisiones preventivas que están por vencer”. Y agregó que “hemos venido con total honestidad a esta Legislatura; estamos avizorando un problema y buscamos dar certezas”.

El jefe de fiscales precisó que en la primera circunscripción judicial, que comprende la ciudad de Neuquén y alrededores, hay nueve personas detenidas con prisión preventiva y acusadas de delitos graves, a las que se les vencería el plazo de la medida cautelar y quedarían en libertad antes de fin de año.

Asimismo, destacó que “este es un proyecto de Ley que está abierto a discusión y de revisión; sin lugar a dudas puede modificarse”. Precisó que la iniciativa establece que “será el fiscal quien va a tener que pedir la extensión ante la imposibilidad de hacer un juicio. No estamos hablando de una prórroga automática de los plazos”.

El fiscal general afirmó que “la provincia de Neuquén tiene el plazo más corto de prisión preventiva respecto a muchas otras, que es de un año”, y puntualizó que “el 9 por ciento de las personas detenidas están con prisión preventiva; el resto tiene condena”. Enfatizó que “la prisión preventiva neutraliza los peligros procesales que puedan presentarse, ya que intenta que el imputado no se fugue; que no entorpezca la investigación mediante amenazas a testigos; o bien para proteger la integridad de la víctima”.

Respecto a las razones por las cuales no se han realizado los juicios penales durante la pandemia, indicó que “la defensa fue la primera en decir que bajo estas condiciones no iban a hacer juicio. Y además hay un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia que dijo que en estas condiciones no se podían hacer los juicios penales; no hacerlos, no fue una decisión del Ministerio Público Fiscal”.