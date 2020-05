Grave situación en ALBUS por el no pago de sueldos

La UTA Neuquén informó que hay varias empresas de transporte de pasajeros que están pagando sólo una parte de los salarios a los choferes y mecánicos, pero que la situación más grave es la de los trabajadores de ALBUS donde algunos han debido acudir a la asistencia social para poder comer.

Claudio Coronel, el Secretario Adjunto del sindicato que nuclea a los trabajadores de transporte de pasajeros en la región, explicó a este medio que se encuentran en alerta por la gravísima situación que están atravesando los choferes y mecánicos. En muchos casos como los de Transportes Rincón, Campana Dos, Vilu y Castelli, sólo se han pagado parte de los haberes correspondientes al mes de Abril, pero el caso más delicado es el de los empleados de la empresa ALBUS, perteneciente al mega grupo Vía Bariloche, que hasta el momento no han visto ni un centavo de los sueldos correspondientes al mes pasado.

Coronel detalló que por ejemplo en el caso de Transporte Rincón hay alrededor de 35 trabajadores que de un promedio de $38 mil que debieran haber cobrado, sólo recibieron alrededor de $20 mil, casi la mitad. "Hay trabajadores que están en una situación desesperante. Algunos tienen graves problemas con los propietarios de las viviendas que alquilan, hay un caso de un chofer que debió devolver a la concesionaria un auto que ya no pudo seguir pagando y te puedo dar varios ejemplos más. Pero el caso de ALBUS es el que más nos perocupa; ayer nos informaron que para poder comer, un compañero tuvo que pedirle a las autoridades de la escuela de su hijo, ser tenido en cuenta en los operativos de asistencia alimentaria del Gobierno" explicó el gremialista y agregó "Estamos al borde de hacer una medida de fuerza importante como marchar por el centro, subir a la ruta o ir hasta el puente si es necesario. No queremos llegar a eso, pero hay compañeros que están prácticamente en la indigencia y eso no lo podemos permitir".

Debido a esto la UTA publicó en las ultimas horas un comunicado de prensa informando de la situación que están atravesando:

La Unión Tranviarios Automotor Seccional Neuquén quiere dar a conocer su preocupación por la situación que están atravesando los compañeros de distintas empresas de servicios de larga distancia, empresas como Transportes Rincón, Campana Dos, Vilu, Castelli y en especial Vía Bariloche y ponemos como ejemplo a los compañeros de ALBUS que están sufriendo abandono de persona por parte de la empresa a la cual pertenecen, ya que no cumplen con el depósito de los haberes; la mayoría de los trabajadores del grupo VIA BARILOCHE ya han cobrado parte de su sueldo y ellos hasta el día de la fecha no tienen ninguna respuesta.

Son muchas las familias que dependen de los ingresos de los compañeros de ALBUS que hoy están en una situación desesperante porque nadie nos da una respuesta concreta sobre salarios adeudados.

Los empleados están necesitando cobrar los haberes porque más allá de que es un derecho, es el sustento de muchas familias y hoy no lo tienen, hoy el trabajador está viviendo su peor momento ya que psicológicamente están afectados por el aislamiento obligatorio a esto se le suma el abandono, la falta de empatía y la desidia que muchas empresas, junto con el gobierno nacional y gobiernos provinciales nos demuestran y esto se está marcando a fuego en nuestros compañeros y nuestras familias.

UTA tiene un compromiso social con todos los compañeros del transporte, siempre va a encabezar la defensa de los derechos ganados y acompañar a cada trabajador en la lucha por un sueldo digno