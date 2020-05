Sacarán los antiguos eucaliptos de la Diagonal 9 de Julio

El municipio capitalino sigue trabajando en las calles y barrios de la ciudad, en el marco del Operativo Otoño, que consiste en limpieza y mantenimiento de desagües pluviales y canales, y la recolección de hojas secas en toda la ciudad.

El subsecretario de Espacios Verdes, Fabián Heuberger pidió paciencia a los vecinos, ya que en este contexto de pandemia, tienen una importante reducción del personal, en esta momento son 30 las cuadrillas de las cuatro subsecretarías dependientes de la Secretaría de Movilidad con un total de 60 empleados municipales.

Heuberger recordó en "La Primera Mañana" por AM 550, que la poda de arboles está en funcionamiento desde hace 20 días, y los vecinos entendieron que para los árboles de las veredas se debe solicitar un permiso y llamar a un podador autorizado por el municipio. Desde la subsecretaría se trabaja en los espacios públicos y no se trasladan hacia otro barrio hasta que no complete la limpieza.

Respecto a los árboles más añosos de la ciudad, como los eucaliptos de la diagonal 9 de julio, Heuberger afirmó que una empresa que lleva adelante obras en esa zona pidió autorización para sacarlos, y fue autorizada por el municipio. Los arboles viejos "que se puedan salvar se van a salvar" remarcó, y los que se saquen por obras, se reforestará el lugar.

Por ultimo el funcionario municipal, remarcó que ya estuvieron trabajando en los barrios San Lorenzo y Almafuerte, y ahora se trasladarán hacia el Río Grande y el arroyo Durán para realizar extracción, levantamiento de hojas secas y levantamiento de copas.