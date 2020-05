La familia de un policía de Roca dio positivo al hisopado

Una familia completa, dos hombres y dos mujeres resultaron contagiados de COVID-19. Son de Roca y uno de los integrantes es policía, aunque no trascendió en comisaría cumple tareas.

Los números de Roca continúa en alza como en la última semana. Ya son 28 casos activos, la misma cantidad que Bariloche, donde el brote de la enfermedad fue crítico y hasta intervino el gobierno Nacional para frenar los contagios.

No se evalúa tomar medidas restrictivas en la ciudad

En aquella ciudad se adoptaron medidas drásticas para frenar al virus. En cambio en Roca, según la confirmación brindada por la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Iberó: "No se evalúa tomar medidas restrictivas en la ciudad".

La funcionaria continuó: "A partir de que aparece el primer caso durante los próximos 14 días aparecerán casos. Esta familia tiene nexo epidemiológico con otro caso".

"En Roca aún no se empezaron a dar altas, esta semana empezarán a haber altas y se va a ir compensando. No nos asusta la cantidad porque se está haciendo un gran trabajo desde el hospital, se encuentra al caso positivo y se aisla a todas las personas cercanas. Las camas disponibles no están colapsadas", explicó Iberó.

"Es importante que la gente sepa que están subiendo los casos. La gente tiene que pensar que cada persona que tenemos enfrente tiene coronavirus. Hay que usar el tapabocas, no tener contacto estrecho, no compartir mate o tomar de la misma botella, lavarse las manos, si actuamos así vamos a lograr que se frene totalmente, como se logró en Valle Medio o en Bariloche", afirmó.

La comparación de Iberó se debe a que no quedan más pacientes enfermos en Valle Medio, la persona que figura en los listados de Lamarque ya fue negativizada pero continúa internada por otra patología.

Valle Medio está sin casos y de esta manera se equipara la actividades que se podrán realizar con el resto de los municipios de la provincia. El ministro de Salud Fabián Zgaib lo reglamentó para que se cumpla desde mañana.

En tanto que en Bariloche no se registraron casos nuevos en las últimas 48 horas.

En Río Negro hay 79 pacientes activos, además de los de Roca y Bariloche, se registra la presencia del virus en Cipolletti, que tiene 12 enfermos; Allen, 1; Huergo, 5; Cervantes,1; y Barda del Medio, 1 -este paciente figuraba en los listados de Cinco Saltos-; y en Dina Huapi, 2.