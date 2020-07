Balsa Las Perlas: murió una mujer esperando la ambulancia

Una vez más el desamparo de los casi 20 mil habitantes de Balsa Las Perlas quedó al descubierto, al conocerse el fallecimiento de una mujer a la espera de una ambulancia enviada desde Cipolletti que no llegó a tiempo. “En Balsa no se puede nacer ni morir; no hay una sala para partos y tampoco un cementerio”, dijo uno de los referentes vecinales que lleva a cuesta innumerables reclamos a los intendentes que han pasado en varias gestiones por Cipolletti.

El jueves a la noche, Adriana Ferrer, de unos 40 años y docente en el CPEM 49 de Valentina Sur, sufrió una descompensación en su casa del sector La Ruca.

Se informó que su familia llamó a una ambulancia del hospital Pedro Moguillansky y que la operadora respondió que iba a tardar unos 20 minutos. En realidad, de acuerdo con la distancia, el vehículo no podría llegar en menos de 45 minutos.

También se informó que se llamó al SIEN, que habitualmente ingresaba a Balsa en casos de extrema urgencia, pero al parecer la nueva administración del servicio se niega a continuar porque no se abonan los seguros correspondientes.

Ferrer necesitaba un médico urgente y ser trasladada a un hospital en una ambulancia equipada para asistirla, ante lo que parecía un cuadro de posible infarto.

Intentaron reanimarla con RCP pero cuando la ambulancia arribó, ya había fallecido.

La comunidad educativa del CPEM 49 expresó su consternación por el fallecimiento.

Ese episodio se divulgó en el sitio de noticias “La Balsa Informativa”, que los vecinos del barrio cipoleño utilizan para hacer conocer sus inquietudes.

Mejorinformado.com dialogó con Roque Sarda, referente vecinal quien, una vez más, contó las penurias de los habitantes en varios aspectos pero, por sobre todo, en el asistencial y sanitario.

Sarda señaló que la ambulancia que las autoridades de Salud de Río Negro destinaron a Balsa Las Perlas no es tal. “Es una camioneta disfrazada de ambulancia”, porque “sólo tiene una camilla sobre la caja, pero no cuenta con ningún equipo para una emergencia”.

Dijo que una ambulancia plotteada como de Presidencia de la Nación y que debería permanecer en la sala médica del barrio es utilizada para traslado de personal o de muestras destinadas al laboratorio.

Además, “una salita para casi 20 mil personas es absolutamente insuficiente”, afirmó.