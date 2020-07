Murió una mujer y hay 26 casos nuevos

Murió una mujer de 35 años de Bariloche que había ingresado a terapia intensiva por coronavirus y tenía una patología oncológica de base. Con este nuevo caso, ya son 45 los fallecidos en la provincia. En esa ciudad también se detectaron 13 casos positivos de los 26 registrados hoy.

La secretaria de Salud, Mercedes Iberó informó en la conferencia de prensa de todos los días, que el caso fatal es de una mujer de 35 años que había tenido coronavirus, pero que hace unos días había negativizado, sin embargo su estado de salud se había agravado por un cáncer.

Pese a que se registraron 13 casos en la ciudad, la profesional aseguró que no altera a las autoridades sanitarias este número: "son todas personas que estaban aislados por ser contactos estrechos de pacientes ya contagiados. Si se mantienen en la ciudad 28 o 30 casos activos, no tendríamos complicaciones de colapso del sistema sanitario".

Con respecto a la posibilidad de sumar nuevas flexibilizaciones a la cuarentena, teniendo en cuenta las actividades invernales que no se están desarrollando, Iberó aseguró que "son medidas que toma la provincia en consenso con municipio".

(En Roca) Hay poco distanciamiento social en algunas personas, esta situación enoja a quienes vienen cumpliendo desde hace mucho tiempo, pero hay personas que como no ven el virus, como no les toca algún caso cerca no le da importancia

Los casos en Roca no bajan. Con los 7 casos informados hoy, son 105 los pacientes activos. Ante esta situación la funcionaria recalcó que el 80% de los positivos son contactos estrechos. En la ciudad hay "una búsqueda de mucho más sensible, con un solo síntoma ya pasa a ser sospechoso".

De todos modos Iberó insistió en que "hay poco distanciamiento social en algunas personas, esta situación enoja a quienes vienen cumpliendo desde hace mucho tiempo, pero hay personas que como no ven el virus, como no les toca algún caso cerca no le da importancia", y volvió a insistir con respetar las medidas de prevención como mantener distancia de unos dos metros, usar tapabocas, no compartir mate o vasos o botellas y demás.

En Cervantes, la totalidad de casos testeados dieron positivo. Hoy se sumaron 4 nuevos casos, todas mujeres, y hay 12 activos.

Los otros dos pacientes confirmados son 1 en Huergo, donde hay 12 enfermos activos; y 1 en Allen, donde hay 10 personas infectadas. Los últimos contagios en la ciudad son por contacto estrecho durante una fiesta de cumpleaños.

En Río Negro hay 190 pacientes activos: 105 de Roca, 28 de Bariloche, 12 de Huergo, 12 de Cervantes, 10 de Allen, 8 de Jacobacci, 7 de Regina, 3 de Cipolletti, 3 de Cinco Saltos y 2 de Río Colorado.

Y son 46 fallecidos: 10 deBariloche, 9 de Roca, 8 de Choele Choel, 6 de Cipolletti,,, 3 de Allen, 2 de Dina Huapi, 2 de Chimpay, 1 de Beltrán, 1 de Jacobacci, 1 de Huergo 1 de Cinco Saltos, 1 Comallo y 1 de San Antonio Oeste.