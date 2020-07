Murió una mujer de Regina y se contagiaron 54 personas

La secretaria de Salud reconoció que no le preocupa el número de contagios, pero si que el sistema colapse.

"A nosotros no nos afecta el número en si, si nos afecta que colapse el sistema", de esta manera se refirió la secretaria de Salud de Río Negro al permanente crecimiento en la cantidad de enfermos de coronavirus en la provincia. Hoy se registró la muerte de una mujer en Villa Regina y se computaron 54 casos nuevos.

Para la funcionaria este no es el pico, sino que "lo vamos a tener más adelante", aseguró. Y rápidamente ejemplificó que "el virus no se va a ir, y que al menos durante los próximos 14 días tendremos más contagios producto de los contactos estrechos de los enfermos que hay hoy".

Y nuevamente hizo foco en la responsabilidad social: "Nadie quiere contagiarse de coronavirus y no hay que estigmatizar, porque la gente le da vergüenza y no nos quiere contar lo que hizo. Pero si usamos tapaboca, no compartimos mate ni vasos, mantenemos los dos metros de distancia y nos lavamos las manos permanentemente, es más difícil que nos contagiemos".

En cuanto a la situación particular de Bariloche, que volvió a ser considerada por Nación como ciudad con circulación viral comunitaria, Iberó consideró que "para nosotros siempre fue así y el equipo de epidemiología siempre trabajó como ciudad de circulación viral y mientras haya esta cantidad de casos nos permite tener el sistema de salud sin colapsar".

Nación tomó esta determinación con Bariloche al constatar que el 20% de los pacientes infectados no tienen un nexo epidemiológico detectado. Hoy se hisoparon a 28 personas y 10 resultaron positivas. Hay 66 casos activos con casi 300 personas aisladas como contactos estrechos.

En cuanto a los casos, hoy se informó de la muerte de una paciente de Regina, de 60 años que tenía como agravante una fibrosis pulmonar que le complicó el cuadro. En esta ciudad también se registraron 11 nuevos enfermos de los 26 sospechosos que se hisoparon.

En Roca, se les realizó el test a 58 personas y 18 fueron positivas. Además se les dio el alta a 20 pacientes, la mayoría permanecían aislados en los hoteles para enfermos sin síntomas o leves. Entonces, activos hay 114.

Iberó nuevamente aseguró que no hay riesgo de colapso porque hay una red prevista entre todos los hospitales para trasladar pacientes y que siempre haya camas disponibles. Sin embargo esta información se contrapone con la difundida hoy por los jefes de terapia intensiva del hospital Francisco López Lima y del Sanatorio Juan XXIII, que reconocen que el colapso está mucho más cerca de lo que se dice desde provincia.

En el hospital hay 10 camas de terapia y el 90% están ocupadas y de esas 6 son con pacientes con covid. Y aunque se habilitó el sector de pediatría para internados moderados, los lugares con disposición de oxigeno son 34 y actualmente hay 31 pacientes. En tanto que en el Juan XXIII, la terapia intensiva tiene 20 camas y hay una sola cama libre, con el agravante de que la en internación común hay 4 pacientes moderados que si se agravan sus cuadros ya no tendrían lugar.

Esta situación se suma a la que reconoció Iberó ayer con respecto a la ocupación en un 80% del hospital de Cipolletti.

Los otros casos registrados hoy son en su mayoría del Alto Valle: 5 de Cipolletti, 3 de Huergo, 3 de Cervantes y 1 de Allen.

En tanto que en Dina Huapi se registró uno y otro de El Bolsón, que es un chico menor de edad que vive en esa ciudad pero que su domicilio es en Lago Puelo, Chubut.

Hay 300 pacientes activos en Río Negro: 114 de Roca, 66 de Bariloche, 39 de Cipolletti, 28 de Regina, 13 de Huergo, 11 de Dina Huapi, 10 de Allen, 9 de Cervantes, 4 de Fernández Oro, 2 de El Bolsón, 1 de Mainqué, 1 de Comallo, 1 de Chichinales y 1 de Campo Grande.

Y son 64 los fallecidos: 16 de Bariloche, 15 de Roca, 7 de Cipolletti, 8 de Choele Choel, 3 de Jacobacci, 3 de Allen, 2 de Dina Huapi, 2 de Chimpay,, 1 de Ingeniero Huergo, 1 de Cervantes, 1 de Regina, 1 de Luis Beltrán, 1 de Cinco Saltos, 1 de El Bolsón, 1 Comallo y 1 de San Antonio Oeste.