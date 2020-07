Transportistas neuquinos ya piensan en bloquear puentes

Los empresarios transportistas neuquinos de turismo, petroleros y escolares se movilizan en caravana por las calles del centro capitalino exigiendo ayudas económicas, exención de impuestos y el respeto de la Ley de "Compre Neuquino". También se hará lo propio en otras localidades de la provincia y amenazan con ir a cortar los puentes carreteros si hoy no tienen una respuesta.

Pablo Andrés Piciceli, un empresario de transporte turístico de Neuquén y que oficia de vocero de los manifestantes, explicó que esta mañana se concentraron con sus colectivos y minibuses en inmediaciones de la Plaza Centenario (ex Plaza de las Banderas), para luego iniciar una caravana por el centro de la ciudad; el primer punto de alto en la movilización fue frente al edificio del Concejo Deliberante para luego ir hasta la Legislatura y finalizar en Casa de Gobierno para solicitar que los reciba algún funcionario que les de alguna respuesta.

Semanas atrás ya se habían movilizado y, en aquella oportunidad, hicieron entrega de un petitorio al Gobierno Provincial donde solicitaban ser priorizados a la hora de repatriar neuquinos varados en el país y en el transporte del personal petrolero; pero al no recibir una devolución a lo solicitado en aquel documento, volvieron a las calles.

"Estamos solicitando alguna ayuda económica para poder pagarle a los choferes. Ya recibimos el ATP del Gobierno nacional, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de la otra parte pero como hace cuatro meses que estamos parados, ya no tenemos dinero para pagarle a la gente, para afrontar los gastos de mantenimiento de los micros, estamos pidiendo la eximición de patente de los micros, también (lo mismo) para Ingresos Brutos y también que nos tengan en cuenta para trabajos, porque estamos viendo que contratan a otras empresas monopólicas para hacer el tema de repatriados que es lo único que se puede hacer ahora y no hemos tenido ninguna respuesta desde el 15 de Julio que entregamos la primera nota", relató Piciceli y agregó "Ya dijimos que si no conseguimos respuestas vamos a hacer un corte en los puentes carreteros. Queremos que al menos se abra un canal de diálogo".