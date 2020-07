Murieron dos personas con Covid y hay 81 nuevos casos

Un nuevo récord de contagios se produjo hoy en Río Negro. Justo a 10 días del día del amigo, se registraron 81 casos nuevos de coronavirus y el número de pacientes activos es de 438. Además, murieron dos personas que no encajan dentro de la franja de adultos mayores, aunque ambos tenían antecedentes de enfermedades cardiovasculares.

Uno de los pacientes fallecidos es un hombre de Roca de 52 años, que estaba internado en la unidad de terapia intensiva y tenía antecedentes de enfermedad coronaria, se contagió de covid y su cuadro se agravó a tal punto de provocarle la muerte.

El otro caso es más extraño ya que se trata de una mujer de 37 años de Cipolletti, que llegó a la guardia del hospital con una insuficiencia respiratoria, su cuadro se agravó y murió. Luego se conoció el resultado positivo del hisopado. La mujer tenía problemas de hipertensión y si bien hace días que se sentía mal, prefirió quedarse en su casa atendiendo a sus 5 hijos.

Sobre los 81 casos, la secretaria de Salud, Mercedes Iberó reconoció que "pasó algo similar con los festejos del Día del Padre" y unos 10 días después se empezó a reflejar en el aumento de los contagios. Hace 10 días fue el Día del Amigo y "estamos viendo el resultado de muchos de esos encuentros. Si bien nadie quiere contagiarse, pero al reunirse y no utilizar barbijo, no mantener la distancia, no lavarse las manos todo el tiempo ni usar alcohol en gel y compartir vasos o mate, provoca esto".

La funcionaria también reconoció que ante el crecimiento de los casos, sobretodo en Roca y Bariloche, "por supuesto que se evalúa si es necesario retroceder a una fase anterior en esas ciudades".

En Bariloche se detectaron 34 enfermos entre las 77 personas hisopadas, y "muchos de los contagios no tienen nexo epidemiológico", reconoció la funcionaria. En tanto que la ocupación de Terapia Intensiva es de 47% con 28 camas libres en toda la ciudad: "En el hospital hay una sala de cuidados intermedios está preparada para transformarlas en UTI, esas camas están libres", explicó.

En Roca se detectaron 22 enfermos de los 46 sospechosos hisopados y en terapia intensiva están ocupadas 21 camas, pero claro que no todos los pacientes internados allí son de esa ciudad, sino que de todo el Alto Valle. En tanto que hay más de 700 aislados por se contactos estrechos.

Hoy fueron hisopados en Cipolletti 35 personas y 17 de ellas dieron positivo. Es el mayor número detectado en la ciudad y la funcionaria consideró que "la gran mayoría son contactos estrechos y un 5% se esta estudiando su nexo. El transito en todo el Alto Valle influye muchísimo". Por covid hay 11 pacientes internados en UTI.

También hubo casos en Regina, 3; 3 en Huergo, 1 en Cinco Saltos, y 1 en Dina Huapi.

En Río Negro hay 438 activos: 158 de Roca, 140 de Bariloche, 51 de Cipolletti, 22 de Ingeniero Huergo, 21 de Villa Regina, 16 de Cervantes, 14 de Allen, 4 de Dina Huapi, 2 de Fernández Oro, 2 de Cinco Saltos, 2 de Comallo, 2 de El Bolsón, 1 de Mainqué, 1 de Catriel, 1 de San Antonio Oeste y 1 de Campo Grande.

Y son 71 fallecidos: 17 de Bariloche, 17 de Roca, 9 de Cipolletti, 8 de Choele Choel, 3 de Allen, 3 de Jacobacci, 2 de Chimpay, 2 de Cervantes, 2 de Dina Huapi, 2 de Huergo, 1 de Regina, 1 de Luis Beltrán, 1 de Cinco Saltos, 1 Comallo, 1 de El Bolsón y 1 de San Antonio Oeste.