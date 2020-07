Allen reabre bares y restaurantes el próximo martes

Allen abriría bares y restaurantes a partir de la próxima semana, la noticia fue confirmada este martes por la municipalidad Allen y provincia. Los ejecutivos habrían dado el visto bueno para la vuelta de esta actividad económica. Con protocolos de bioseguridad y el horario de cierre sería a las 23 horas.

La noticia era esperada por el sector gastronómico de Allen, que vienen atravesando un duro presente por la pandemia del coronavirus. Desde el próximo martes (14/7) los bares y restaurantes de la localidad podrán reabrir sus puertas, pero con un número limitado de clientes por mesas y cumpliendo los protocolo de bioseguridad para prevenir nuevos contagios de coronavirus.

La mayoría de los locales gastronómicos de Allen al igual que de varias localidades, han hecho un esfuerzo importante para poder subsistir durante la cuarentena, canalizando las ventas por delivery o con el retiro en puerta -take away- o reinventándose para buscar alternativas a la crisis económica que provocó el coronavirus, no solo a nivel mundial, sino nacional y provincial.

Según informó la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, Mercedes Ibero, esta tarde en un nuevo parte diario del coronavirus, la localidad de Allen cuenta con 11 casos activos, hoy se descartaron 9 y se confirmó 1 nuevo caso de Covid-19.