Desde hoy abren restoranes y cervecerías en Roca

Después de cinco meses de no poder abrir, hoy con estrictos controles vuelven a trabajar los gastronómicos

Después de cinco meses de inactividad y de reclamar la apertura -con protocolos- finalmente desde hoy las confiterías, restaurantes y cervecerías podrán abrir sus puertas en General Roca. Durante los últimos días se realizaron dos capacitaciones al personal de los diferentes rubros de la gastronomía para que se cumplan estrictamente con los protocolos.

Adrián Muscarsel, de la Cámara de Confiterías y Restaurantes del Alto Valle señaló que «los controles los realizaremos nosotros y también desde la Municipalidad».

Explicó que «las confiterías abriremos desde las 9 de la mañana en esta primera etapa y hasta las 19 horas. Trabajaremos con el 50% de las mesas. Es para quienes van a tomar un café casual. Tenes que ingresar con barbijo y nosotros te vamos a tomar la temperatura. El local estará preparado con distancia social”.

En tanto que «para quienes quieran ir a comer o tomar una cerveza, por ejemplo, será de 19 a 23 horas y deberán solicitar turno previo. Para salir a comer si o si hay que hacerlo con reserva. No rige el DNI para estos casos ya que si te lo solicitan en un control policial podrás mostrar el turno», indicó

El titular de la Cámara de Confiterías y Restaurantes señaló que “vamos a hacer docencia de lo que será la nueva normalidad. Hoy la vacuna nos da esperanzas, pero no podemos estar encerrados todo el tiempo. Por eso tenemos que convivir con estos cuidados”.

Sobre la posibilidad de no atender a los políticos, Muscarsel aclaró que “los vamos a recibir, pero deberán escucharme. Me voy a sentar a hablar de la situación. De ninguna manera serán retirados, pero quiero que me aclaren algunas cosas”, indicó

“Las expectativas son muchas. Los habitués seguros van a ir. Pero la gente está asustada con la pandemia, y se cuida. No se expondrá. Nadie pensó que todo esto iba a durar 5 meses. La gente va a estar, pero habrá que remarla como en la crisis de 2001” finalizó Muscarel