"Peso de multa, peso que va a fortalecer Salud"

El gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, junto a la ministra de Salud Andrea Peve y el ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, brindó una conferencia de prensa y realizó nuevos anuncios en relación a la situación sanitaria de la provincia, y al plan de contingencia para el sector de salud, desde el patio del auditorio de Casa de Gobierno.

El gobernador Gutiérrez brindó la conferencia junto a sus ministros, como es habitual en las últimas semanas, al aire libre.

En el inicio de su alocución, el mandatario destacó que "en 29 localidades neuquinas todavía no llegó el Coronavirus". "Nuestra estrategia no tiene como basamento la magia, acá se prioriza la responsabilidad colectiva" dijo el mandatario.

En cuanto a los nuevos kits para detectar COVID, Gutiérrez contó: "El insumo sigue siendo el hisopado, pero con el nuevo test vamos a tener entre 600 y 800 resultados diarios, un 50% y hasta un 100% más que antes".

En tanto advirtió: "La positividad hasta hace 2 semanas era del 25%, hoy es de 37%".

"Peso de multa, peso que va a fortalecer el sistema de salud" dijo el gobernador sobre las nuevas disposiciones en cuanto a los controles que se realizan.

Además recordó: "La provincia de Neuquén es una de las que primero empezó a abrir la economía para mantener los puestos de trabajo, y la actividad de las Pymes. Esto tenemos que cuidarlo".

Sobre la planificación en base a la evolución de la situación epidemiológica, Gutiérrez dijo: "Este no es el único plan. Hay previstos dos escenarios contingentes más, que de ser necesarios los vamos a habilitar, si la curva exponencial crece".

Además convocó "a reducir la circulación" y advirtió que "en los próximos días Neuquén capital va a llegar a 3.000 personas contagiadas, el 1% de la población capitalina. Pero las estadísticas reflejan solo una parte de la realidad. Hubo gente que se enfermó y no se enteró, gente que no dijo nada para no perder el puesto de trabajo. En Melipal hubo que hacer un gran trabajo para que la gente se venga a hisopar. A cada contagiado informado, yo lo multiplico por 4. Entonces, en la próxima semana, se habrán contagiado, de cada 100 personas, 4".

El gobernador, en tanto, informó que "nunca el sistema de salud neuquino tuvo la cantidad de respiradores que tiene hoy. Bien vale la pena que volvamos a incorporar los cuidados para enfrentar la pandemia. Poco se sabe de las secuelas que puede dejar este virus. El índice de mortalidad en Neuquén es de 1,7%. No vale para nada la pena enfermarse".





Previamente, en la conferencia habló el ministro Jefe de Gabinete Sebastián González, y detalló que la circulación de vehículos y de personas en la vía pública en el área metropolitana aumentó en los últimos días, y que la premisa es bajar esos porcentajes. La semana pasada hubo un 68% de circulación, y el pico fue de 71%.

Por su parte, la ministra de Salud, Andrea Peve, contó que incorporaron 400 agentes al sistema de salud se han sumado, 567 agentes eventuales para atender la emergencia sanitaria. Detalló que lo más importante es reconformar equipos de trabajo, y entrenar a quienes se incorporen. Hace 2 días llegó un equipo de enfermeros, 12 enfermeros y enfermeras y 2 kinesiólogos que se sumaron al equipo del Castro Rendón.

En cuanto al equipamiento, a las 170 camas disponibles se le han sumado 50 respiradores, por lo tanto la capacidad se ampliará a 220 camas de terapia. Se han comprado cascos para ventilación no invasiva para pacientes adultos, en una situación previa a una terapia intensiva. Detalló además que la suspensión de cirugías programadas optimizó camas y personal ante la emergencia sanitaria.

Además Peve se refirió al cansancio y la saturación del personal de salud: "esas personas no son máquinas, también tienen familia, y están en riesgo siempre".

"Hasta ayer había 79 pacientes en terapia intensiva, hace 15 días había 40 y un mes atrás teníamos 20. Es un número para tener en cuenta que está aumentando" advirtió la ministra de Salud neuquina.