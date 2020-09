Necesidad y también especulación, en una toma de tierras

A casi un mes de la toma de tierras sobre calle Lisandro de la Torre, en el barrio Labraña de Cipolletti, la jueza Agustina Bagniole rechazó el pedido de desalojo porque no están dadas las condiciones. La fiscalía luego de la audiencia que se realizó el pasado martes, comenzó a trabajar con el municipio para hacer un relevamiento de las familias que actualmente se encuentran allí.

La secretaria de Desarrollo Humano de Cipolletti, Viviana Pereira reconoció esta mañana en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “hay una necesidad concreta de familias para acceder a una vivienda” pero también aparecen “aquellos que encuentran en la toma de tierras una salida económica, la especulación”.

Pereira dijo que hay más de 50 familias en el lugar, son casi 105 lotes los que están ocupados, hay una toma denominada “28 de agosto” que tiene 58 lotes bien delimitados y otra la otra “rukalafquen” con 47 lotes. “Muchas están ocupadas por una sola persona, otros levantando alguna rancha pero sin gente” afirmó la secretaria de Desarrollo Humano.

“Encontramos familias que tienen la necesidad, pero también encontramos gente que no pertenece a Cipolletti, vecinos que tienen vivienda en otros lados, menores ocupando terrenos enviados por mayores que los han hecho ocupar distintos terrenos como para hacerse de varios terrenos una misma familia”.

No hay datos concretos todavía, pero Pereira no cree que hay 100 niños en el lugar tal como argumentan los ocupantes “creo que este no es el lugar donde deberían estar, es un lugar donde no hay agua, están a la intemperie, donde todavía hace frío, un lugar que no es de ellos y es de propiedad privada”.

En los próximos días se podrá tener bien definido quiénes son estas personas, basándose en el domicilio real que data en su documento, dijo la funcionaria municipal, quien además reconoció que hay un porcentaje bastante parejo entre aquellos que por necesidad llegaron a esta instancia y los oportunistas, “somos conocedores de que hay gente que está en otros asentamientos” de acuerdo a la información del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Sobre la decisión de la jueza, Pereira sostuvo que “si se hubiera tomado la medida más rápido estaríamos en otro contexto”. El Municipio está trabajando en la regularización de asentamientos, ya lo hizo con el barrio Obrero A y B, y justamente en el barrio Labraña, la municipalidad es ahora propietaria de las tierras que serán entregadas a vecinos que viven allí hace más de 70 años.

“En el ámbito de la legalidad, del diálogo, vamos a avanzar” dijo Pereira y aclaró que “en este contexto donde hay un delito de tomas de tierra que pertenece a otro vecino de Cipolletti, nuestro rol ha sido colaborar con estos datos que nos han pedido”.