Timba, alcohol y descargo: "Éramos 15 los pelotudos, no 18"

"Esto pasó el viernes por la noche en la localidad de Buta Ranquil. Alrededor de 18 personas meta timba y alcohol. En las cuales se encontraba un personal que trabaja en el hospital local, gente municipal, rompiendo todo protocolo y sin barbijos", fue el mensaje que se viralizó en las últimas horas junto a un vídeo donde se observa un operativo policial en una vivienda ya que estaban violando la cuarentena que rige desde el pasado 20 de marzo.

Según el parte oficial de la policía de esta localidad del norte neuquino, el hecho ocurrió este sábado a la 1:30 de la madrugada en una vivienda familiar en la calle Martín Miguel de Güemes. Un llamado alertó a los oficiales e indicaba que se estaba llevando a cabo una fiesta "de timba y alcohol", en una casa particular.

Al difundirse en las redes sociales y ser un pueblo al pie del volcán Tromen, las imágenes se viralizaron rápidamente, no solo en la localidad sino en gran parte de la provincia: "Yo creía que la policía estaba para resguardar la paz y el orden, no para publicar boludeces en las redes sociales y alborotar a la población, yo cometí una falta y doy la cara por eso soy un ser humano y cometo errores lamentablemente hoy fuimos firmados y escrachados, yo y mi familia ojalá también firmaran a todos los que cometen falta que la ley sea pareja para todos", dijo Lorena Troncoso (una de las anfitrionas), en un descargo en Facebook.

"Yo doy la cara pero el video que se filtró fue un procedimiento policial para una causa de la cual nunca tuvo que salir en redes sociales y al cual van a tener que responder ante quien corresponda y escrachan a un personal de salud", siguió descargándose la mujer: "Así que a la gente que le gusta tanto meterse en la vida de los demás y criticar sin saber cómo son las cosas acá les pasó bien la data, éramos 15 los pelotudos no 18 como dicen (10 familias y 5 amistades). Yo soy una de ellas, así me siguen escrachando doy la cara gente, no me interesa lo que digan de mí ya que no vivo de la gente del pueblo pero ya que les gusta el pute, les dejo bien como es la cosa".