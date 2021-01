Los neuquinos "aguantaron los trapos" y fueron por un libro

El posible cierre de la librería histórica de Neuquén "Libracos", alertó y encendió la chispa de la solidaridad de los neuquinos. Luego de la difusión por parte de los dueños, a fines del 2020 desde la cuenta oficial de la librería, expresaron que expresó que lamentablemente no estaban seguros de que haya un 2021 para Libracos.

Allí, en el bajo neuquino hace 44 años le hace frente a la crisis económica agudizada por la pandemia de coronavirus y busca alternativas para evitar un cierre definitivo. Y la comunidad, que todos tienen en sus casas, algún libro que fue un obsequio, o prestado, o auto regalo, dijeron presente en la jornada de este martes, y con los más de 30 grados, hicieron largas colas para adquirir un ejemplar y así, dar su granito de arena.

Gracias por comprar libros en las etapas de aislamiento estricto y por permitirnos llevu00e1rselos a sus casas.Gracias por... Posted by Libracos Neuquu00e9n on Thursday, December 31, 2020

La "lluvia" de mensajes que se hicieron virales, tienen un solo objetivo: "No dejar morir, a la librería que tantos momentos lindos nos dio". Hasta el propio gobernador Omar Gutiérrez, le solicitó pidió a los Ministerios de Educación, de las Culturas y al COPADE que busquen alternativas: "Que nos permitan contribuir a afrontar la situación dificíl que atraviesa la librería Libracos. Como neuquino no me es indiferente la situación que atraviesa la querida Libracos, un actor destacado y de amplia trayectoria para nuestra cultura intangible de la provincia".

Como neuquino no me es indiferente la situación que atraviesa la querida Libracos, un actor destacado y de amplia trayectoria para nuestra cultura y que además es parte del patrimonio cultural intangible de la provincia. pic.twitter.com/U1mDhRxGyn — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) January 5, 2021

Emocionados por la "movida solidaria" del pueblo neuquino, desde la Librería aseguraron que no esperaban tanta afluencia de la gente: "Perdón por no contestar los mensajes, la reacción de la gente ha sido explosiva y no paramos de atender en nuestro local, hay fila de gente hasta la calle Mitre. Una locura, gracias, gracias, gracias!!! En cuanto tengamos un ratito contestaremos todos los mensajes y consultas que están quedando atrasadas! Les pedimos disculpas por la demora y por la desorganización, no esperábamos una afluencia tan nutrida y tan inmediata!! Estamos muy agradecidos y emocionados. Fuerte abrazo!!".