Río Negro liquidó los salarios docentes con descuentos por los días de paro y sin bono de junio

El conflicto entre el Gobierno de Río Negro y el gremio docente UNTER sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que el ministerio de Educación confirmó que liquidó los haberes de junio con descuentos por los días de paro y que no se abonará el bono de $40.000 al personal docente. La medida afecta a más del 40% de los trabajadores de la educación, según datos oficiales, y profundiza la tensión de cara al reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal.

Los descuentos corresponden a las jornadas del 17 y 18 de junio, cuando UnTER realizó un paro de 48 horas en rechazo a la última propuesta salarial del Ejecutivo. Según el Gobierno, el 52% del personal asistió a sus puestos de trabajo, mientras que el gremio denunció una adhesión a la medida del 85%. Las quitas impactaron en alrededor de 9.300 docentes, lo que representa el 41% de los 22.700 agentes del sistema educativo.

Además de los descuentos, Educación confirmó que el bono extraordinario de $40.000, que será depositado este viernes 27 de junio al resto de los empleados del Poder Ejecutivo, no alcanzará al sector docente. El argumento oficial es que la propuesta fue rechazada por el gremio, por lo tanto, no corresponde su aplicación. La oferta incluía ese bono por única vez en junio, más sumas fijas no remunerativas para julio y agosto, escalonadas según la antigüedad.

El bono representa, según el acta paritaria, un 3,84% de aumento sobre el cargo testigo, y su exclusión del sector docente fue interpretada como un intento de fragmentar la negociación colectiva. Mientras tanto, el resto de los estatales percibirá ese monto este viernes, en el Día del Empleado Público, jornada que fue declarada no laborable para los agentes del Ejecutivo. En las escuelas, en cambio, habrá actividades institucionales, según lo dispuesto por resolución ministerial.

Desde UnTER calificaron la decisión como una represalia política y ratificaron el plan de lucha aprobado en el Congreso de Valcheta, que incluye acciones territoriales y un paro de 48 horas si no hay una nueva propuesta salarial antes del reinicio de clases. “El Gobierno apuesta al desgaste y al disciplinamiento por vía del descuento. Pero no vamos a retroceder”, señalaron desde la conducción gremial.

