Dramática vida de abusos: neuquina escrachó a su padre

En las últimas horas, una joven de la ciudad de Neuquén, difundió en sus redes sociales un dramático testimonio en el que detalla una vida llena de drama y violencia. En un video acusa directamente a su progenitor, un policía retirado de la fuerza provincial. Además contó sobre un último episodio violento sucedido este fin de semana, y mostró los videos en los que se ve a su padre totalmente "sacado" y amenazándolos de muerte.

“Mi progenitor, mi papá, durante toda mi vida, la de mi mamá, la de mis hermanos, nos hizo sufrír una violencia inimaginable, del tipo que se les ocurra, golpes, abusos, violencia psicológica, física, amenazas. Estoy cansada de quedarme callada, harta que la Justicia mire para otro lado y no haga nada”, comienza a describir Irupé, con la voz totalmente quebrada.

Este domingo por la tarde con su familia fue a visitar a su abuela paterna, luego de estos dos años de no poder verla, por la pandemia, y “el progenitor vive allí, habíamos evitado tener todo tipo de contacto, pero resulta injusto. A nuestra abuela no le queda mucho tiempo de vida y no nos parecía justo no poder disfrutarla en sus últimos años".

Aprovecharon el momento, en que este hombre no se encontraba en el lugar para poder ir a visitar a la abuela: “No se como ni de que manera este ser humano llegó al hogar, llegó a querer violentar de todo tipo de formas, primero con gritos, después con golpes, con amenazas”, llamaron inmediatamente a la policía, y según la joven los oficiales no hicieron nada al respecto.