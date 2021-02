Los estatales firmaron el acuerdo; resta solo ATEN

El gobierno y ATE acordaron hoy un incremento del 12% sobre el salario básico y adicionales remunerativos a partir de los haberes de marzo; el pago de una suma no remunerativa no bonificable por el término de cuatro meses de 3.500 pesos a partir de marzo; y una bonificación extraordinaria de 15 mil pesos de bolsillo de carácter no remunerativo y no bonificable, en dos cuotas consecutivas de 7.500 pesos dentro de la segunda quincena de los meses de marzo y abril, con alcance a trabajadores del Tribunal de Cuentas.

El acuerdo contempla que en caso de que el Ejecutivo arribe a un acuerdo con condiciones superadoras con otro gremio, será trasladada a los sectores representados por ATE. Agrega además que esta propuesta será trasladada al sector pasivo de acuerdo a lo estipulado en la ley 611.

Tales fueron los puntos acordados en la reunión de este mediodía que se desarrolló en las oficinas de Av. del Trabajador y contó con la participación de la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo; el ministro de Economía e Infraestructura, Guillermo Pons y el subsecretario de Fortalecimiento Institucional, Juan González López. En tanto, ATE estuvo representado por su secretario general, Carlos Quintriqueo, además de Mario Sepúlveda, Andrea Gatica y María José García Crespo.

El documento establece que la próxima mesa salarial se llevará a cabo en la primera quincena de julio.

ATE además solicitó que la propuesta comprenda a municipios, comisiones de fomento, CIPPA e ISSN. También dar continuidad al convenio colectivo general de trabajo para su finalización; la reapertura de los convenios colectivos de trabajo del EPEN; la secretaria de Obras Públicas y Tribunal de Cuentas, entre otros aspectos.

Luego, en otra reunión, UPCN -representado por Luis Querci, Edgardo Oñate y Néstor Bustamante- también firmó un acuerdo salarial de similares ítems para ese sector de trabajadores.