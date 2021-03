Casa de Gobierno sitiada en Neuquén: qué dice el Gobierno

Los días más duros del conflicto docente en Neuquén se vivirán esta semana, por la exteriorización de una puja que sigue entre bambalinas negociadoras, peleando el monto global que se le destinará en el principio del año a los maestros, desde la conducción del Estado en el que se desempeñan.

El jefe de Gabinete, Sebastián González, no dudó en afirmar que “hay corporaciones que revelan su verdadera naturaleza en este tipo de prácticas. Negociar en una mesa NO ES sentarse para imponerle al otro una posición y arrancarle caprichosamente lo que el otro no puede dar. Eso tiene otro nombre”.

El funcionario utilizó, tal la costumbre posmoderna, su cuenta en Twitter para reafirmar la posición del gobierno en la coyuntura, que por ahora es no aflojar, seguir abierto al diálogo, pero al mismo tiempo requerir que los maestros vuelvan a las aulas, en lugar de estar sitiando la Casa de Gobierno.

“El gremio ATEN suma excusa tras excusa para evitar volver a las aulas. Ahora ha decidido bloquear e impedir el normal funcionamiento del Poder Ejecutivo hasta lograr una rendición incondicional. ¿Qué viene después? ¿Cerrar por la fuerza otros poderes del estado?”, expresó el Jefe de Gabinete.