Merlo explicó que se necesita flexibilizar cortes

“El gobierno está dispuesto al diálogo, pero no en condiciones de imposición y sin flexibilizar los cortes”, es parte de lo que dijo la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo; con respecto a los reclamos de los autoconvocados de Salud mientras mantienen los cortes en toda la provincia y amenazan con paralizar Vaca Muerta.

El encuentro entre los autoconvocados de Salud y autoridades del gobierno provincial, no terminó en la noche de este lunes y pasó a un cuarto intermedio. Todavía, no hay fecha y horario confirmado para retomar el diálogo. En la jornada de este martes, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo; se expresó al respecto y dijo: “El gobierno está dispuesto al diálogo y a trabajar con todos los sectores de salud una nueva planificación salarial, pero no en condiciones de imposición y sin flexibilizar los cortes”.

Además dijo que “este conflicto que inició como un reclamo de referentes del área de salud, ya dejó de ser un reclamo del área de salud”, y agregó que “basta con solo tomar contacto con los cortes: de cada diez personas en los cortes, ocho no son trabajadores de salud”.

Noticia en Desarrollo