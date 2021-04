Petroleros anunciaron paro total y dictaron conciliación

Los petroleros privados de todo el país anunciaron que comenzarían un paro total por 24 horas a partir de las 20 de hoy, que podía impactar sobre la producción. A las pocas horas del anuncio, el ministerio de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria, por un plazo de 15 días, y convocó a la primera audiencia para el jueves 22.

Marcelo Rucci, Secretario Administrativo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, confirmó a los medios que " por quinta vinimos a escuchar lo mismo y no hay respuesta. Esto es una falta de respeto para todos los trabajadores petroleros". Se tomó la decisión de que todos los trabajadores petroleros del país comenzaremos con medidas de fuerza a partir de ahora y por 24 horas. Nos fue mal una vez más en la reunión y es el único camino que nos queda, agotamos todos los caminos y tuvimos diálogo pero no llegamos a ninguna respuesta. Sentimos un desgaste y un manoseo que no da para más.No estamos pidiendo aumento salarial sino lo que nos corresponde del año 2019 y en 2020, que nos patearon para más adelante por la pandemia".

Si bien no se aclaró si es con afectación a la producción, www.mejorinformado.com pudo averiguar que las operadoras deberán trabajar con personal propio, dado que bajarán a todos los petroleros, y en un momento de crisis en la provincia donde los cortes del personal autoconvocado de salud impide normalmente el traslado de personal hacia los yacimientos.

Por su parte el titular del gremio, Guillermo Pereyra señaló “no se trata de un reclamo de aumento salarial, sino de cerrar las paritarias del 2020 que no se hicieron”.

En el encuentro, del que participaron todos los sindicatos de todas las cuencas del país se pidió una recomposición de 30 %, que sumado al 15% que ya está vigente, lograba igualar a la inflación del período

NOTICIA EN DESARROLLO