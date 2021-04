"Gutiérrez está escondido detrás de los ministros"

Neuquén cumple su octavo día de cortes en las rutas de la provincia por el conflicto de los autoconvocados de salud que todavía no tiene acuerdo con el gobierno. Los bloqueos afectan a unas doce ciudades, hay ocho en la zona caliente de Vaca Muerta. Mientras tanto, Omar Gutiérrez pidió reflexión y los Autoconvocados piden 40% de aumento.

Hoy al mediodía en el Noticiero Central primera edición de 247 Noticias habló la diputada provincial por el Frente de Todos, Soledad Martínez, y destacó que la crisis sanitaria que se vive tiene características dramáticas y pone en riesgo a toda la población.

“El único responsable es Omar Gutiérrez, que no dispone ninguna medida para llegar a un acuerdo y además está escondido detrás de un par de ministros que hacen anuncios que no contribuyen con la lucha de los trabajadores”; remarcó Martínez.

La diputada provincial explicó que “para pensar cómo se resuelven estas cosas, hay que ponerse en frente de la crisis. El gobernador no está, ha decidido no pronunciarse, ha decidido no convocar y ese es un gran problema”.

Por último hizo hincapié en la forma en que se trabaja la solución al problema: “la Justicia penal no es el ámbito para hacerlo, es el ministerio de trabajo o la Legislatura”.