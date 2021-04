Neuquén, otra vez líder en piquetes y cortes

El reclamo de salud por la crisis sanitaria en Neuquén, es un hecho conocido ya a nivel nacional, como así también las medidas de fuerza llevadas adelante por los autoconvocados de salud en el fin de semana largo de Semana Santa. En paralelo, hace no muchos días atrás, también se manifestaban los docentes en las calles. La situación puso en eje, nuevamente, algo que ya caracterizó a la provincia: cortes de rutas, puentes y calles.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Neuquén (AEHGN), se emitió un comunicado a través del cual se exige de manera urgente que “actúen quienes tienen las herramientas para desactivar estos eventos tan gravosos para la sociedad”.

“Una vez más, Neuquén vuelve a posicionarse como provincia líder en piquetes. Esto solo redundan en más destrucción del entramado socioeconómico. No importa qué agrupación, qué sindicato o qué fuerza viva toma la determinación. Es imposible entender la pasividad de quienes tienen las herramientas para desactivar estos eventos tan gravosos para la sociedad. Debe haber más diálogo y más consenso para que esto no ocurra, menos cuando de la actividad económica privada depende el financiamiento de las arcas públicas y miles de puestos de trabajo genuinos”, es parte de lo que dice el comunicado, y continúa: “El turismo y la gastronomía es la actividad más castigada en estos tiempos de peste, y aún no logra recuperar un piso mínimo de actividad”.

Gustavo Ammann, presidente de AEHGN, habló en 24/7 Canal de Noticias y dijo que “hay agotamiento dentro de un sistema decadente que está deteriorando el país porque estos cortes afectan los derechos constitucionales y de alguna forma tiene que cambiar la situación”.

“Esto es un círculo vicioso tremendamente dañino. Tienen responsabilidad quienes hacen piquetes y el gobierno también porque no hace lo que tiene que hacer. Esto ya no tiene explicación”, agregó.