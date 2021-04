Organizaciones sociales cortarán el puente Cinco Saltos - Centenario

En una nueva mañana signada por las medidas de fuerza en las rutas y puentes de la región, organizaciones sociales informaron que se concentrarán hoy en el Puente Cinco Saltos-Centenario desde las 9 de la mañana. Exigirán la apertura de los programas de empleo y un aumento salarial de emergencia que equipare el salario a la Canasta Básica Familiar.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) se comunicó que el bloqueo del tránsito será hasta el mediodía, entre las 9 y las 12 del lado de Cinco Saltos.

Además se emitió el siguiente comunicado: