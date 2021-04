Salud: "La segunda ola se viene y no vamos a bajarnos de las rutas"

A más de un mes de iniciado el conflicto de los hospitales y centros de salud contra el acuerdo salarial del 15%, este miércoles la interhospitalaria resolvió volver a la ruta del petróleo. El reclamo de los trabajadores de Salud de Neuquén es urgente. Desde el 2 de marzo, llevan a cabo diversas medidas de fuerza y movilizaciones interrumpidas y le exigen al Gobierno que los convoque a una mesa de negociación salarial.

"Hay mucha bronca acumulada y generada por este ´dietazo´ que se pegaron los diputados, con el aumento de 70 mil pesos en la cara de los trabajadores de la Salud, que también generó que en algunos hospitales, algunos compañeros decidieran quedarse junto a las comunidades mapuches, las de Añelo, para quedarse en los piquetes de Vaca Muerta", sostuvo Marco Campos, referente de los autoconvocados de Salud, en diálogo con el Noticiero Central 24/7 Noticias.

En referencia a como van a continuar con sus medidas de fuera, Campo, afirmó que "este jueves en asamblea vamos a decidir como continuamos, pero la lucha sigue y apoyamos las medidas de los trabajadores. El gobierno sigue haciendo oídos sordos a los reclamos y prefieren apañar a Quintriqueo y sus acuerdos, en vez de darle una solución real a los trabajadores de la primera línea. En ese sentido los responsables de todo lo que pueda sucede hace más de un mes a la fecha, es el gobierno provincial".

Mientras el gobierno nacional tomas medidas sanitarias de cara a la segunda ola de masivos contagios por Covid, en torno a eso, el gremialista le envió un mensaje especial a los gobernantes: "Que no se olviden que la segunda ola viene y nosotros vamos a profundizar las medidas, hasta que no tengamos respuestas, no nos vamos a bajar de las rutas. A dónde tengamos que ir, vamos a ir a buscarlos".