Multitudinarias marchas en Río Negro contra el confinamiento

En distintas localidades de Río Negro se registraron marchas en contra del confinamiento decretado por el presidente Alberto Fernández y que se sentirá realmente desde mañana, cuando finalice el fin de semana extra largo por el 25 de mayo. En Roca, unas 2 mil personas se movilizaron y manifestaron su desacuerdo frente al municipio local. En Bariloche, fueron bastante menos, unas 500 llegaron al Centro Cívico para expresar su bronca por no poder ejercer la "libertad para movilizarse"; en Viedma fueron unos 200 vehículos que completaron las 15 cuadras de cola.

El principal sector que salió a la calle fue el de los comerciantes y gastronómicos, quienes están obligados a cerrar por no ser esenciales los primeros y los segundos por no poder atender en sus locales sino que sólo pueden vender con delivery o take away. También se sumaron dueños de locales bailables, salones de eventos, feriantes y dueños de gimnasios. Todos argumentaron que padecieron con dureza las prohibiciones de la extensa cuarentena del año pasado.

En Roca, fueron unas 2 mil personas que llegaron con carteles en sus autos, en contramano por calle Mitre y estacionaron delante del municipio, en tanto que los profesores de educación física o instructores de gimnasios dieron clases públicas gratuitas en la plaza Belgrano, frente a la catedral.

Alrededor de 300 personas a pie y una gran cantidad de vehículos realizaron una movilización por las calles de Bariloche. Partieron desde la Terminal de Ómnibus y llegaron hasta el Centro Cívico. Las consignas eran similares y todas en contra de las restricciones. También había vehículos con carteles que referían a la "defensa de la República" como acostumbran a manifestar desde la oposición que encabeza el macrismo.

En Cipolletti, otra vez hubo un nutrido grupo de personas que se expresó con bocinas y cacerolas en la puerta de la casa del intendente Claudio Di Tella en la calle 9 de julio, quien permanece aislado por tener coronavirus. Precisamente, el mandatario comunal podría ser dado de alta mañana tras haber transcurrido 10 días desde que le dio positivo el hisopado.

En Viedma la protesta se centralizó frente a Casa de Gobierno en Laprida y Belgrano, frente a la plaza San Martín. Las consignas fueron similares, los carteles que portaban los manifestantes tenían leyendas como "los comerciantes queremos trabajar", o "todos somos esenciales".

En tanto quien se manifestó en contra de las distintas movilizaciones fue el Secretario General Adjunto de ATE a nivel nacional, el rionegrino Rodolfo Aguiar quien a través de twitter tildó de “irresponsables a los líderes opositores que sólo piensan en su carrera política mientras se sufren más de 500 muertes diarias”.

Con 500 muertos diarios por #coronavirus, quienes marchan no tienen nada de patriotas.

La #oposición que llamó a movilizar es irresponsable y sólo busca desestabilizar. (+) — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 25, 2021

El dirigente sindical los acusó de que "sus intenciones son únicamente desestabilizadoras” y que "se creen que de esta forma incomodan a un gobierno, pero lo único que hacen es exponer a la gente, aumentar la cantidad de contagios y saturar aún más un sistema sanitario que se encuentra al límite".