Gremios presionan a diputados para poder cobrar los aumentos

Marcelo Guagliardo, Secretario General de ATEN, Luis Querci, de UPCN y Carlos Roselli, de UNAVP ,fueron los primeros en tomar el guante , y enviar una nota a los presidentes de todos los bloques de la Legislatura neuquina para " requerir su mejor predisposición para el tratamiento del proyecto de ley que se discute en la Legislatura Provincial sobre nuevas fuentes de financiamiento para asegurar el pago de salarios y aguinaldos de los/as Trabajadores/as y de los/as Jubilados/as del Estado".

Horas atrás, el ministro de Economía Guillermo Pons les había advertido que "sin endeudamiento no hay aumento", haciendo referencia al pago del compromiso asumido para salir de la crisis de salud ,que llevó la negociación al 53,9 por ciento escalonado hasta diciembre. El mismo funcionario reconoció que no tuvieron demasiado tiempo para estudiar alternativas, y lo más sencillo fue firmar un acuerdo convencidos de obtener un endeudamiento por 12.800 millones. Pero hasta aquí, los cálculos fallaron porque no consiguen los votos.

Los sindicalistas le recuerdan a los legisladores que ", hemos estado todo el año 2020 sin incremento salarial. La inflación acumulada durante ese año nos hizo perder más del 36% de nuestro poder adquisitivo. Las negociaciones llevadas adelante entre marzo y mayo de este año, no han sido sencillas. Teníamos que recuperar lo perdido e intentar amortiguar, en la medida de lo posible, la inflación del año en curso, inflación que nadie la estima por debajo del 40%.".

sostienen además que " a estos elementos económicos le agregamos lo que han significado ya 16 meses de pandemia para la sociedad en general, con pérdidas dolorosas y las condiciones sociales del aislamiento y los cuidados sostenidos durante tanto tiempo, poner en un manto de duda e incertidumbre el cobro en tiempo y forma de salarios y aguinaldos, resulta sumamente agraviante y perjudicial para cada uno/a de nuestros/as representados/as".

Dicen también que la economía regional se mueve en gran parte por los salarios estatales "que no van a ninguna cuenta en el extranjero".

Reconocen que es responsabilidad del Ejecutivo cumplir con lo pactado, pero " la Legislatura Provincial, es la que por Constitución Provincial debe dictar todas las normas necesarias para hacer efectivos todos los derechos consagrados en la misma, entre ellas la Ley de Presupuesto y si fuera necesario facultar al Poder Ejecutivo a contraer los empréstitos que se requieran y justifiquen debidamente, así como velar por el destino de esos recursos, su ejecución y control."

Por ello, solicitan a los legisladores que resuelvan sus diferencias dentro de ese ámbito, y aseguren a los trabajadores los sueldos y aguinaldos.