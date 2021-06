Piedrabuena ya no es juez, pero avanzan las causas penales

Diego Piedrabuena presentó ante el Tribunal Superior de Justicia su voluntad de renunciar al Poder Judicial, cuando ya estaba en marcha el Jurado de Enjuiciamiento en su contra por presunto mal desempeño. Horas más tarde el Consejo de la Magistratura se la aceptó y giró la decisión al TSJ para que se formalice su baja definitiva. De todas maneras, proseguirán las dos causas penales que lo tienen bajo investigación: la del escándalo que protagonizó en un hipermercado en diciembre pasado y otra por presunta coacción hacia un fiscal de Delitos Sexuales.

La nota de renuncia al cargo de juez de Garantías está fechada el 28 de junio y está dirigida al Tribunal Superior de Justicia. “La situación que estoy viviendo, que s de público conocimiento, ha afectado seriamente mi salud y a mi familia”, señaló en la nota de dimisión.

Esta mañana, el pleno del Consejo de la Magistratura se abocó al análisis de la cuestión, teniendo en cuenta que Piedrabuena estaba a punto de ser sometido a un Jurado de Enjuiciamiento.

Fue el consejero Marcelo Inaudi –quien participó como defensor cuando ex fiscal Ricardo Mendaña fue sometido a un vergonzoso Jury de Enjuiciamiento (al que Inaudi calificó de “pelotón de fusilamiento”), o en los juicios políticos a los ex vocales del TSJ Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Eduardo Badano.

“Inmediatamente de recibida la renuncia del doctor Piedrabuena, con muy buen criterio el señor presidente dispuso la emisión de un dictamen del asesor jurídico Francisco Lépori, al que adhiero en su totalidad”, dijo Inaudi.

“En primer lugar, porque reivindica las potestades constitucionales que tiene este Consejo de la Magistratura para aceptar las renuncias de los funcionarios y magistrados”, agregó. Y luego se refirió a los antecedentes en los que, aún con procesos de juicio político en marcha, se les aceptó la renuncia de miembros del TSJ.

Señaló Inaudi: “Lépori cita en su dictamen, antecedentes de magistrados sometidos a jurados de enjuiciamiento, o lo que es más grave, a juicios políticos. Me tocó intervenir en los casos de los ex vocales Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Eduardo Badano. Y ya abierto el juicio político –ya estaban las salas acusadora y juzgadora-, y cuando se había iniciado el procedimiento, Sommariva y Fernández renunciaron al cargo para jubilarse. Esas renuncias fueron aceptadas. No hay razón para que se le ponga un estándar más exigente a quien tiene un estándar inferior”.