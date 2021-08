Dos nenas y una adolescente necesitan familias solidarias

Una Familia Solidaria se constituye para albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección excepcional, brindándoles cuidados y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal.

Este martes se difundió la segunda convocatoria del año para que se pueda encontrar estas Familias Solidarias, que puedan albergar transitoriamente a niñas y niños desde los 0 a los 18 años de edad, y esta vez se buscan específicamente a personas que puedan alojar a tres niñas de 7, 8 y 14 años.

El ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, a través de la dirección de Familias Solidarias -dependiente de la subsecretaría de Familia- convocó así a la población a formar parte de este programa provincial. Y en esta oportunidad, la inscripción se encuentra disponible para 3 familias solidarias que puedan alojar a una niña de 7 años, otra de 8 y una adolescente de 14 años. Todas las situaciones son particulares, sin relación de parentesco.

El director provincial de Niñez y Adolescencia de la Subsecretaría de Familia, Rubén Bobadilla, explicó: “lo que se busca con esta acción es que las niñas y adolescentes transcurran el tiempo de la medida excepcional dentro de un núcleo familiar que propicie un ambiente de cuidado y garantice el goce de sus derechos, siempre acompañados por los equipos de la Subsecretaría”.

“Entendemos que son problemáticas complicadas, pero invitamos a la ciudadanía a que se sensibilice e involucre en la vida de estas niñas y nos ayuden a cambiar la historia de sus vidas”.

Aquellas personas interesadas en postularse deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayores de 18 años, no poseer antecedentes penales, no ser deudores de cuota alimentaria, y no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA). Las personas interesadas podrán inscribirse por la plataforma Cumbre en el link https://cumbre.neuquen.gov.ar/curso/familiasolidariasconvocatoria. Para solicitar mayor información o realizar consultas, podrán comunicarse al mail familiassolidarias@neuquen.gov.ar o mediante los teléfonos (0299) 4427938 /4422609.

El programa de Familias Solidarias se encuentra enmarcado en la Ley provincial de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente Nº 2.302. Consiste en personas dispuestas a abrir las puertas de su casa transitoriamente, y brindarles los cuidados necesarios para su desarrollo integral hasta que se defina su situación legal. Es importante destacar que la convivencia temporal no conduce a la adopción y que las familias solidarias no reemplazan a la biológica, sino que se suman a la vida de los niños, niñas y adolescentes respetando su identidad, su historia y sus vínculos afectivos de origen.

El dispositivo de Familias Solidarias se encuentra establecido como órgano de aplicación de la norma, cuyo principal objetivo es garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes procurando la máxima satisfacción de sus derechos.

En este sentido, se trabaja con equipos de profesionales y operadores en la resolución que garantice el interés superior del niño, ya sea en función de la re vinculación familiar o a través de la adopción por una familia inscripta en el Registro Único de Adoptantes. La Dirección está conformada por equipos de psicólogas, trabajadores sociales y operadores de familias, quienes trabajan y acompañan a las familias involucradas durante todo el proceso.