Una colecta para comprar insumos para una comisaría

La devaluada figura del Jefe de Policía Osvaldo Tellería junto con la Secretaria de Seguridad Betiana Minor anunciando la compra de camionetas para la fuerza se contrapone con la colecta que organizó una radio para juntar fondos y cubrir necesidades básicas de una comisaría. La situación no sorprende a propios ni a extraños, ya que es común escuchar a los uniformados rionegrinos la falta de recursos con los que cuentan, que van desde móviles rotos por falta de repuestos que no se consiguen o por no tener cubiertas para poder realizar los patrullajes.

El pasado martes, Minor y Tellería abrieron los sobres de la licitación para la compra de 24 motos enduro por más de 30 millones pesos y 26 camionetas por 148 millones. Y ambos escucharon como la gobernadora Arabela Carreras destacaba la inversión del estado en el área: "La seguridad nos impone desafíos en forma permanente; estamos monitoreando permanentemente cada una de las iniciativas para proveer de mejor iluminación de los barrios, de tecnología a la Policía y también la compra de vehículos".

Sin embargo en las últimas horas desde FM 100 de Sierra Grande se hizo público un video en el que el director de la emisora hizo entrega de los distintos elementos comprados con el aporte de los vecinos a través de una colecta solidaria. Teniendo en cuenta las importantes necesidades de la Comisaría 13° de la localidad, se pudieron juntar 36.810 pesos que se utilizaron para comprar 6 resmas de papel A4, cuadernos para la confección partes diario y novedades, obligatorio en las unidades; escobas con sus palos, secadores de piso, trapos y desinfectante para limpiar la unidad.

Además, adquirieron toner para la impresora para confeccionar denuncias y exposiciones y un celular para que se pueda unir al sistema de líneas corporativas que el número está a disposición de los vecinos para acceder a una respuesta más rápida por parte de la Policía ante distintos hechos de inseguridad.

El comisario René Sánchez fue el que recibió las donaciones de la comunidad y en el video publicado por el colega Pablo Zeta expresó que "estás cosas te hacen seguir adelante con la mejor predisposición por contar con toda la colaboración del pueblo de Sierra Grande".

Si bien el dinero es una suma ínfima para el presupuesto policial, deja al desnudo la precaria situación en la que se encuentran las comisarías y el personal sin encontrar en la cuestionada secretaria Minor ni en la devaluada figura del Jefe el respaldo que se pretenden para darle respuesta a las principales demandas de los vecinos que tiene que ver con la seguridad.