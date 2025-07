Así quedó la camioneta de El Polaco tras chocar en Avellaneda: ¿qué le pasó a él?

Durante la mañana del miércoles impactó la noticia sobre el choque que habría sufrido El Polaco. Es que la camioneta que se encuentra ploteada con su nombre y su cara fue protagonista de un accidente en Avellaneda. Ante esto, el cantante salió a hablar por la gran cantidad de preguntas que se generaron sobre su salud.

Es que las primeras imágenes fueron impactantes, ya que se vio un auto completamente destrozado producto del choque en el que también se vio involucrada la camioneta de El Polaco. Para colmo, el cantante no apareció en sus redes sociales, lo que llevó a pensar a muchos que estaba siendo atendido por los médicos.

Sin embargo, luego de algunas horas Ezequiel Iván Cwirkaluk (nombre real del artista) apareció para contar lo que sucedió. Lo primero que destacó para evitar que se sigan generando especulaciones es que él no se encontraba dentro del vehículo en el momento del incidente, por lo que se enteró algunas horas más tarde.

Mostrando imágenes exclusivas de lo que había sido el choque, El Polaco aseguró que se encontraba en óptimas condiciones por el hecho de no estar allí: “Hola a todos, ese auto chocó la camioneta de los músicos, a mí no me pasó nada”. Por lo que aclaró que incluso sus músicos están bien: “Ni a los míos tampoco. Aclaro para que no se digan falsas noticias, todo está bien”.

Además, al ver que la noticia hablaba sobre un choque de su camioneta, aclaró que fue a sus músicos a los que chocaron, ya que el impacto fue en la parte posterior del vehículo. Ante esto, mostró que los daños serían menores, en comparación con el otro auto: "Sólo eso, no fue nada, que tengan lindo miércoles. Bendiciones".

En lo que respecta al otro vehículo involucrado, se trata de un Peugeot 208 de color azul, el cual no tenía patente colocada y tenía daños importantes en todo el frente. Pese al fuerte choque, el hombre de 50 años que conducía se encontraba en buen estado, por lo que fue asistido por el SAME pero no debió ser trasladado