En Cipolletti se estabiliza la curva y bajan los contagios

El aumento exponencial de casos en todo el país generó preocupación ante un posible escenario de colapsos, tal como sucediera en la segunda ola de Coronavirus durante 2021. Sin embargo, con el avance de la variante Ómicron, si bien el número de positivos fue récord, y se vieron abarrotadas las unidades de testeo, la situación en las terapias intensivas no fue la misma, tanto en Neuquén, como en Río Negro.

Claudia Muñoz, la directora del Hospital de Cipolletti, contó en La Primera Mañana por AM550 que "hoy estamos nuevamente en baja, lenta baja, pero vamos hacia ese camino".

COVID: COMIENZAN A BAJAR LOS CASOS EN CIPOLLETTI



La Directora del Hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, dialogó con #LaPrimeraMañana y contó la actualidad epidemiológica de la ciudad.#neuquen #cipolletti #covid #omicron pic.twitter.com/x1UD8Zz1YE — AM550LaPrimera (@AM550LaPrimera) January 27, 2022

"Lo que asusta es el número de positivos, pero lo que tiene que tener en cuenta la población, es que el nivel de hospitalización es bajo a comparación de años anteriores. Sobre todo si recordamos el pasado 30 de mayo, en el cual el Hospital estuvo al borde del colapso porque ya no teníamos espacio donde colocar pacientes y bocas de oxígeno. Este tipo de situaciones no se volvió a repetir y soy optimista de que no van a volver a suceder" aseguró Muñoz.

En cuanto al nivel de ocupación de camas de terapia intensiva con Covid, la médica contó que hay solo un paciente transitando el virus, y el resto de las camas están completas pero con otras patologías.