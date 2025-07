El Madrid le gana al Dortmund con goles de los pibes de inferiores

Por el último boleto a semifinales del Mundial de Clubes, Real Madrid supera al Borussia Dortmund 2 a 0 en la ciudad de Nueva York y se convierte en el rival del PSG que ya eliminó al Bayer Münich.

La diferencia individual y colectiva fue tan evidente como llamativa en la calurosa ciudad neoyorquina. El 11 revitalizado del Madrid, a partir de la inclusión de “los pibes de inferiores”, llenan de energía a un club plagado de estrellas.

Por intermedio de los García, primero el delantero Gonzalo a los 9 minutos, y luego con el lateral izquierdo Fran a los 19, el equipo de Xabi Alonso tomó rápida ventaja y después manejó todo como quiso.

El número final de la placa al término del primer tiempo no tuvo cifras de goleada porque Jude Bellingham lo erró primero, tirando la pelota afuera desde afuera del área. Luego Vinicius, de contra, en su intento fallido por definir de emboquillada, ante el arquero Gregor Klobel adelantado.

Acciones del primer tiempo

43 Minutos. El resultado no corre peligro para los españoles. No se ven respuestas por parte del Dortmund que se siente superado y no parece tener herramientos para poner en peligro a Courtois que fue un espectador de lujo en el MetLife.

39 Minutos. Lo pierde Vinicius de contra. Quiso definir por encima del cuerpo del arquero, remató muy alto. El equipo español se niega a la goleada.

36 Minutos. Amonetado Gross en el Dortmund por una infracción sobre Bellingham.

26 Minutos. Lo tuvo Bellingham de frente al arco para el Real Madrid. El alemán, ex del Dormund, la tiró afuera. La superioridad es total.

19 Minutos. Gol del Madrid. Fran García. El lateral izquierdo, de gran comienzo de partido, pisa el área para empujar la pelota que manejó el equipo en ofensiva, hasta terminar en un centro desde la derecha, a raz del suelo, que dejó sin defensa al conjunto alemán, totalmente superado por el rival.

18 Minutos. Todo lo bueno en ofensiva para el Madrid pasa por el andarivel izquierdo. Donde juega el otro juvenil español, Fran García.

9 Minutos. Gol del Madrid. Gonzalo García. Centro desde la izquierda. Aparición de centro delantero para el canterano del Madrid que con una gran definición en el area se convierte en el máximo artillero de la competencia.

6 Minutos. Llegada del Madrid. Fran García por la derecha, centro bajo que no fue conectado por Gonzalo García sólo por centímetros. Se salva el Dortmund en el arranque.

4 Minutos. Más de 30 grados de temperatura. Igual, el partido comienza con buen ritmo.

1 Minuto. Real Madrid asume la responsabilidad del partido y quiere quedarse con la posesión de la posesión de la pelota.

Partido en marcha en el MetLife.

El delantero francés no la ha pasado bien en Estados Unidos, hasta tuvo que ser internado, y la inclusión en la formación de Xabi Alonso se va haciendo lentamente desde la lleve de los octavos de final.

Como en todos los encuentros de cuartos de final, en la previa se realizó un minuto de silencio en memoria de los futbolistas portugueses, Diogo Jota y su hermano André que fallecieron trágicamente en un accidente automovilístico en España.

Por el otro lado del cuadro, ya están clasificados el Fluminense, que dejó en el camino al Al Hilla de Arabia ganándole 2 a 1 y el Chelsea que repitió el resultado ante Palmeiras.

Formaciones confirmadas

Real Madrid: con Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Fran García, Antonio Rudiger, Decano Hijsen; Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güller; Vincius, Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Borussia Dortmund: Gregor Koblel; Waldemar Anton, Ramy Bensebani, Daniel Svensson, Niklas Suele, Julián Reyerson; Pascal Gross, Marcel Sabitzer; Serhou Guirassy, Julián Brandt, Karim Adeyemi. DT: Niko Kovac.

Arbitro: Ramón Abatti.