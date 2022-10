Organizaciones sociales a Carreras: “el hambre no espera”

Las organizaciones sociales volvieron a manifestarse en Roca y Cipolletti ante la falta de respuestas del ministerio de Desarrollo Social de Río Negro al reclamo de brindar mayor asistencia a merenderos, comedores y trabajo para los desocupados.

Durante la mañana de este jueves marcharon a la sede de Rodhe al 300, en Roca. Indicaron que “en abril presentamos a la ministra Natalia Reynoso un plan de trabajo y le solicitamos mayor asistencia a comedores. Al día de la fecha no hemos recibido respuestas por parte el gobierno de Carreras, sólo hemos tenido reuniones que no llegan a nada. Hace un mes el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler nos atendió con el fin de escuchar los mismos planteos que le hicimos a Reynoso. Su respuesta fue que en noviembre nos daría una reunión para intentar solucionar algunos puntos y que el gobierno provincial no tiene fondos para asistir, siguiendo la receta del ajuste a los que menos tienen”.

Explicaron que “las organizaciones sociales somos las que sostenemos el hambre en los barrios con comederos y merenderos y cada día nos toca brindar un plato de comida y una copa de leche a miles de familias que a veces solo comen una vez al día. Con una inflación anual que se espera que supere el 100%, en donde 6 de cada 10 niños viven en la indigencia y las políticas de ajuste del gobierno nacional solo hacen crecer esos números”.

“El gobierno de Carreras nunca tomó en cuenta nuestra propuesta de trabajo y tampoco asiste los comedores. Nuestro desarrollo se sostiene a través de cuadrillas que se capacitan en cuidados de salud, niñez y genero asistiendo a mujeres en situación de violencia y acompañando a cada una de ellas. Exigimos una reunión con el gobierno de Carreras porque el hambre no espera y cada día es más difícil sostener los comedores. Cerrarlos no está en nuestros planes”, concluyeron.