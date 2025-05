Se demoró el vuelo de Axel y su inesperada reacción se volvió viral: el video

Como cualquier ciudadano, Axel se subió a un avión con el deseo de llegar lo antes posible a su destino. Sin embargo, se topó con algunos inconvenientes producto de la tormenta. Esto lo obligó a permanecer en el avión durante mucho más tiempo, por lo que decidió solidarizarse con el resto de los pasajeros y tuvo un tierno gesto.

Las tormentas eléctricas fueron un dolor de cabeza para todos los pasajeros del avión en el que viajaba Axel. No sólo por el temor que puede llegar a generar viajar en estas condiciones, sino que también por el hecho de tener que pasar más tiempo del esperado en el avión.

Ante esto, para distenderse un poco, comenzó a hablar con el resto de los pasajeros en un tono ameno y para enfatizar en la frustración por no poder llegar a destino en el horario pactado. A medida que se aumentó la confianza, le pidieron que cante un poco para pasar el rato y que la espera sea mucho más amena.

Lejos de mostrarse egoísta o desganado, Axel accedió a la petición de la gente, por lo que se paró y entre los asientos comenzó a entonar una de sus canciones más conocidas. De este modo, el momento quedó inmortalizado por una usuaria que grabó todo con su teléfono para luego compartir y resaltar el nivel de generosidad del cantante.

“Te voy a amar y hacerte sentir, que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir, quiero vivir la vida entera junto a ti”, expresó el cantante a capella y mientras alguno de los pasajeros se animaban a seguirlo cantando junto a él.

En este contexto, al verlo en esta posición, los comentarios en las redes sociales estallaron para Axel: “Que lindo que es Axel”, “un genio... y pensar que hay cada personaje creyéndose artista que no te dan ni un hola...”, “yo me llego a cruzar Axel en un lado me muero soy fans de el de lo 16 años ahora sigo eligiendo”, “Parece el del capítulo de los simpsons que canta”, “La gente que bardea sigan bardeando desde su choza que no estaban ni en el avión algunos, un tipazo Axel”.