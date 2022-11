Este jueves se viene un "tractorazo" y no descartan más manifestaciones

Desde la Asociación de productores del Alto Valle junto a la Cámara de Cipolletti y de Fernández Oro convocaron a una tractorazo para este jueves. La movilización comenzará desde las 8,30 de la mañana en Allen, Fernández Oro y Cipolletti.

En Allen, el punto de partida será en el acceso Martin Fierro y Ruta Nacional 22, en la zona del predio de la Fiesta de la Pera. Mientras que, en Fernández Oro, el lugar de reunión será en el acceso a la Isla 10 y Ruta 22. En Cipolletti los productores se encontrarán en el acceso a la Isla Jordán y Ruta 22 y en la rotonda de las Rutas Nacionales 151 y 22.

Esta mañana, Carlos Borocci de la Asociación de Productores del Alto Valle señaló que “en la reunión que mantuvimos con la gobernadora Carreras le pedimos respuestas urgentes, como no las hubo es que adoptamos esta medida. Nos dijeron que iban a gestionar recursos. El descontento es mucho, si no hay respuestas habrá más cortes. No es la idea cortar sino marchar. La Federación no está logrando la empatía de los productores. Al estar vinculada al gobierno provincial deja mucho que decir, está muy limitada su accionar”.

Agregó que “hoy cada cuatro días desaparece un productor. No queremos que desaparezca ni un solo productor más. La participación de todos los productores y toda la cadena productiva es fundamental para sostener la fruticultura, principal actividad económica en mano de obra intensiva de Rio Negro y Neuquén”.

Según explicó “el objetivo es manifestar nuestro profundo compromiso con los productores para que tengan una urgente respuesta a los pedidos ya realizados. Solicitamos un precio para la fruta fresca; un precio de fruta de industria de $ 60 por kilo. Y una tarifa diferencial para el riego rural y la cadena frutícola”.