En cuotas, trabajadoras de casas particulares lograron aumento

La Comisión Nacional del ministerio de Trabajo de Nación oficializó este lunes el aumento salarial de 24% en cuatro cuotas para personal del sector de trabajadoras de casas particulares. De acuerdo a lo establecido en el ministerio de Trabajo, el incremento se hará efectivo en varios tramos.

Esta mañana, la titular del sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, Sonia kopprio señaló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “fue muy discutida esta paritaria, no es lo que queríamos, pero a lo que nos iban a dar, no nos quedó otra que aceptar. Nos habían ofrecido un 16% en cuatro cuotas. Este aumento se va a pagar en varios tramos: un 8% con el sueldo de diciembre, un 7% a partir de enero de 2023, un 5% en febrero y el resto es un 4% en marzo”.

Kopprio confirmó, además, que se pidió un bono de fin de año. “Yo plantee en la mesa de negociación un bono navideño de $50.000. La ministra de Trabajo nos dijo que lo van a evaluar. Pedimos que ese bono lo pague el estado nacional, así alivia un poco al empleador. Será solo para las trabajadoras que estén registradas y si sale, se pagaría antes de navidad o antes de fin de año”.

El acuerdo incluye una cláusula de revisión para el mes de marzo de 2023, con posterioridad a la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.