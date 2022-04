Alerta naranja: Fuertes consecuencias de las ráfagas de viento

Este domingo la ciudad de Neuquén amaneció con ráfagas de viento de más de 100 km/h, que provocaron complicaciones en varios barrios y una nube de polvo molesta y amarillenta que aun continúa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja, para la zona norte y sur de la provincia.

Producto del fuerte temporal de viento en las zonas de Centenario y Plottier, hubo voladuras de techos y en la mayoría de los barrios caídas de árboles, registrándose hasta el momento más de 20, siendo el barrio más afectado por esta situación Parque Industrial. Además, alrededor de las 16 hubo cortes de energía, que se fueron restableciéndose paulatinamente a las 18.

Esta misma situación se evidenció en Añelo, dónde no solo hubo caída de ramas y árboles, sino que también las empresas petroleras que están prestando servicios en esa ciudad, debieron suspender sus actividades a modo preventivo.

El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de Neuquén, Martín Giusti, dijo a mejorinformado.com que “las zonas más afectadas durante la semana pasada y este domingo son las del norte de la provincia como las ciudades de Chos Malal, Andacallo, Las Ovejas, Tromen, Varvarco, Auquinco, Copahue, Caviahue; dónde no solo se registraron ráfagas de más de 110 km/h, sino también intensas lluvias”.

Además, sobre la Ruta 40 a la altura de Piedra del Águila cayó granizo. En la cordillera, en San Martín de Los Andes y Villa La Angostura hubo intensas nevadas y lluvias, provocando que todas las actividades queden suspendidas.

Guisti, dijo que la “emergencia climática esta pronosticada hasta la noche” y remarcó “la importancia de que las personas no salgan de sus hogares a menos que sea necesario, no estacionar los vehículos bajo árboles y no dejar sueltos objetos que puedan ser volados con el viento y ocasionar algún daño”.