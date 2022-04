Chilenos reclamaron por la apertura del paso Cardenal Samoré

Ante la presencia del presidente de Chile, Gabriel Boric en Argentina, unos 1400 chilenos reclamaron por la apertura del paso internacional Cardenal Samoré y firmaron una nota que fue presentada ante el consulado. El mismo pedido hizo el diputado Luis Di Giacomo cuando tuvo cara a cara al joven mandatario trasandino.

El sitio elegido para reclamar fue el Centro Cívico de Bariloche, donde la protesta fue visibilizada por la gran cantidad de turistas que hay en la ciudad. Desde el Círculo Chileno Gabriela Mistral, la presidenta Alejandra Guzman aseguró que "necesitamos respuestas urgentes".

"Hay muchos casos que tienen a sus padres mayores del otro lado de la frontera y piensan que no los van a volver a ver. Es una situación muy triste la que estamos viviendo", expresó. Ante las consulta explicó que "no tiene sentido que no se abra la aduana chilena. Justo es el paso Cardenal Samoré, donde se concentra la cantidad de chilenos más grande de Argentina".

Desde el Centro Cívico caminaron detrás de una bandera chilena hasta el consulado ubicado a unas cuadras de distancia y entregaron en la mesa de entradas un nota con 1.400 firmas que pidieron que sean entregadas al presidente Boric, quien eligió Argentina para su primera gira oficial.

"El hecho de no poder llegar desde hace más de dos años a nuestro país, afecta a la calidad de vida que teníamos anteriormente", finalizó Guzman.

Durante la visita de Boric al Congreso, donde fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado de Juntos Somos Río Negro, Di Giacomo aprovechó la ocasión para solicitarle en persona al presidente de Chile que abra el paso limítrofe Cardenal Samoré.

El ríonegrino justificó su pedido "por lo que significan las dificultades que provoca a las familias binacionales de nuestra provincias vecinas". Según mencionó Di Giácomo, el Presidente chileno se comprometió a revisar la situación de este paso aunque también le aclaró que esa problemática no solo afectaba a Samoré.

Es importante señalar que desde que se decretó la pandemia por el Covid-19, los pasos internacionales quedaron cerrados y aunque Argentina ya flexibilizó los controles sanitarios para ingresar al país, desde Chile mantienen cerrada la aduana en el paso internacional más transitado en la Patagonia.