El relato de la mujer baleada en San Martín: “Esto me parte al medio”

“Tuve que subir la pierna al auto con las dos manos porque no la sentía” dijo Elena Cabeza, la trabajadora municipal de 42 años que fue baleada el pasado viernes por el militante de ATE, Pedro Darío Jofré, en medio de los enfrentamientos y hechos de violencia entre dos facciones del gremio en San Martín de los Andes. La mujer aseguró que, cuando le confirmaron que había recibido un disparo, “sentí mucho miedo por mis hijas”.

Cabeza, que hace más de 10 años que es empleada municipal, nunca imaginó volver de su trabajo con una bala metida en su cuerpo. “Fue mucha mala leche, porque yo no estaba haciendo nada”, expresó en diálogo con la redacción de Mejor Informado.

Ya internada en una sala común del Hospital de San Martín de los Andes, la trabajadora debió ser intervenida quirúrgicamente el mismo viernes para quitar el proyectil que había atravesado su cadera. “La posibilidad de no volver a caminar me dio mucho miedo”, relató la mujer que, por el momento y producto de la anestesia, solo es capaz de mover la cabeza y los brazos.

Mientras decenas de manifestantes de ATE atacaban con inusitada violencia el frente del palacio municipal, adentro se encontraba el plantel de trabajadores cumpliendo con sus tareas como cualquier día. “No había ninguna asamblea convocada, no había nada, solo fueron a romper y a patotear”, precisó.

“Tiraban gases lacrimógenos y reventaban las ventabas con piedrazos, volaba de todo, nosotros solo pudimos escapar por atrás del municipio” detalló la trabajadora que está afiliada a ATE y apoya a la lista que controla la seccional local, opositora a la que Carlos Quintriqueo lidera en el plano provincial.

Después de huir de los enfrentamientos, la mujer fue a correr de lugar su auto y el de un compañero de trabajo. En ese momento, mientras intentaba subir al segundo vehículo para que no fuera alcanzado por la locura de los incidentes, Cebeza sintió un dolor que jamás había sentido hasta ese momento: había recibido un disparo en la zona de la cintura.

“Alcance a meter una sola pierna al auto y cuando estaba por subir la otra, sentí un impacto terrible”, recordó y luego añadió que “en un primer momento pensé que había sido un piedrazo, pero cuanto intenté meter la pierna y no podía, fue otra cosa. Tuve que subirla con las dos manos porque no la sentía”.

Pedro Darío Jofré, el autor de los disparos contra Cabeza y dos reporteros gráficos que resultaron ilesos, se entregó el viernes pasado por la noche en Neuquén Capital. Ayer al mediodía, el militante ATE ligado a Quintriqueo, fue acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y quedó detenido con seis meses de prisión preventiva.

La trabajadora recordó que estuvo varios minutos recostada dentro del auto sin moverse, hasta que otros municipales se percataron de su situación y la asistieron. Cuando se bajó del vehículo y observó que la sangre se expandía por toda su pierna, la gravedad de la situación fue otra: “Apenas me subí a la ambulancia, me dijeron que eso era una herida de un arma de fuego calibre 22, no entendía nada”.

“En ese momento sentí mucho miedo por mis hijas, porque ya venimos de sufrir la pérdida de mi marido hace dos meses y esto me parte al medio”, narró invadida por las emociones desde el hospital sanmartinense. "Por suerte todo salió bien y los médicos me explicaron que pudieron limpiar y curar el hueso herido" finalizó Cabeza, con su recuperación ya en marcha.