Concejal considera “porquería” a la educación sexual

Una concejal de Neuquén consideró que las charlas sobre la Ley Micaela (destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres) son una porquería. Lo hizo luego de que se difundiera un informe sobre el aumento de casos de sífilis que son tratados en el Hospital Castro Rendón de esta ciudad.

“¿Cómo? ¿La Educación Sexual Integral no está dando resultados? ¿Los penes de madera no hicieron prevención? ¿Será que las charlas de Ley Micaela no contribuyeron? ¿La perspectiva de género en las políticas públicas no estaría funcionando?”, preguntó la concejal por la Democracia Cristiana, Nadia Márquez, en sus redes sociales.

La respuesta la dio ella, en el mismo posteo: “¡Claro que no! porque todo es una porquería ¡Puro humo! no trabajan con las problemáticas reales ni con las soluciones adecuadas”, sentenció.

El informe remite al Servicio de Infectología del mencionado centro asistencial público (el más importante de la provincia) y señala que desde 2015 se verificó un progresivo aumento de consultas por sífilis, cuyos resultados dieron positivo de esa enfermedad de transmisión sexual.

Del mismo modo, advirtieron que los casos de HIV se incrementaron a partir de la pandemia de coronavirus, con consultas en estados más avanzados de la enfermedad.