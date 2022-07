Concejal neuquina explica: Lizy no es “ella”, sino “él”

“Quiero ser mamá”, dijo Lizy Tagliani y generó un vendaval de comentarios en las redes. También inspiró a la concejal por la Democracia Cristiana en la ciudad de Neuquén, Nadia Márquez, quien se refirió a “él” y dijo que en realidad sería “papá”.

Márquez, quien también es pastora de la Iglesia Evangélica, difundió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales: “Si ella (es decir: él) no lo hubiese contado, no me constaría que no es ella y es él. Por ello es que me permito decir que ella, que en realidad es él, sería eventualmente papá y no mamá”.

Durante su paso por el programa televisivo de Andy Kusnetzoff, PH Podemos Hablar, Tagliani dijo lo siguiente: “Descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo poder transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado, quiero ser mamá”.

Luego, entre lágrimas, señaló: “Ojalá lo pueda hacer porque la vida ha sido muy generosa conmigo y yo creo que soy una persona que va a poder acompañar a ese ser humano, aunque no vaya a parir yo, mi corazón sí”.

Sobre sus planes, señaló que está “averiguando, puede ser la adopción que es muy difícil”, pero también “puede ser de otra forma que es muy caro, no sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas”.