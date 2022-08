Asunción de Massa: ecos de medios nacionales y la repercusión neuquina

La asunción de Sergio Massa como nuevo "superministro" de Economía dejó mucha tela para cortar a nivel periodístico. Desde los distintos medios nacionales, cada uno con su mirada editorial, se analizó el contexto político y económico en el cual, el líder del Frente Renovador, parece ser una especie de "mesías" en el apocalipsis argentino.

El periodista y analista político de La Nación, Carlos Pagni, dedicó en su nota de portada de este jueves, un párrafo a la relación de Massa con el sector energético, y particularmente con Neuquén:

"Lo más relevante, desde el punto de vista de la simbología del poder: Massa tampoco conquistó la colina de Energía. Allí el símbolo de su restricción se llama Federico Basualdo. No logró echarlo Guzmán. No puede echarlo Massa. Basualdo es, desde la subsecretaría de Electricidad, el único superministro del gabinete nacional. Lo sostiene Cristina Kirchner. El nuevo titular de la cartera menosprecia al secretario de Energía, Darío Martínez. Inclusive no lo considera ni como candidato a gobernador neuquino: Manzano, el padrino, prefiere a Rolando Figueroa, del MPN. En la consideración de Massa sólo se salva en esa área Federico Bernal, el titular del Enargas. Un hombre de la señora de Kirchner", aseguró Pagni en su nota de análisis este jueves.

Lo cierto es que su gestión recién comienza, pero los movimientos de fichas parecen inminentes. El tiempo dirá si los anuncios del miércoles por la noche dieron sus frutos, o no.