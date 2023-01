Problemas para Carreras; docentes no iniciarán las clases

Tras el rechazo de la Cámara Laboral de Roca del amparo que presentó el gremio docente rionegrino, UnTER por liquidaciones mal realizadas por parte del gobierno rionegrino, esta semana se hará una presentación al Superior Tribunal de Justicia.

Silvana Inostroza, secretaria general de UnTER señaló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “tuvimos un descuento del 10% en nuestros sueldos del mes pasado y como no fuimos escuchados por Trabajo ni Educación recurrimos a la justicia y fue rechazado el amparo. Justifican que hay otras vías para seguir el reclamo, tenemos una nueva paritaria el 20 de enero y ahí debe resolverse. Sin embargo, aún no hay una convocatoria firme por parte de Educación. Es raro el fallo de la justicia, dicen que debemos agotar otras vías. Pero mandamos cuatro notas a Trabajo y no responde, tenemos plazos en la justicia para continuar con nuestro reclamo. Entre hoy y mañana haremos una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia para apelar el fallo”.

Agregó que “Educación insiste en que fue un adelanto de sueldo. Es una cuestión ilógica. Llamativamente el ministerio de Trabajo hace un silencio absoluto para no ponerse en contra del gobierno de Río Negro. Entendemos y así lo resolvimos en el último congreso que de no remediarse esta situación lo antes posible no habrá un inicio de clases 2023”.

Así fue la entrevista con Silvana Inostroza, secretaria general de UnTER: