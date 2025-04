Central Córdoba le ganó a Táchira y sigue haciendo historia

Extendiendo un presente copero tan impensado como positivo, Central Córdoba le ganó 2-1 a Deportivo Táchira en el Madre de Ciudades por la tercera jornada y es el único puntero de su grupo en esta Copa Libertadores. El Ferroviario venía de conseguir un triunfazo en el Maracaná ante Flamengo, y hoy volvió a ganar para trepar al primer puesto de su zona.

Gracias a un sólido y contundente inicio de partido, Central Córdoba sigue escribiendo páginas doradas en su historia en la que es su participación debut en la Libertadores. El colombiano Luis Angulo, a los cuatro minutos, fue el autor del primer tanto de los santiagueños en condición de local, mientras que poco después Nicolás Quagliata aumentó la diferencia con un muy buen cabezazo. No obstante, una merma en los minutos finales de la primera mitad le costaron el descuento de los venezolanos. El argentino Juan Manuel Requena sembró incertidumbre en el resultado.

Sin embargo, el descuento no fue más que un susto para un Ferroviario que intentó ir por el tercero en los primeros minutos del complemento, y aunque no lo logró, prácticamente no pasó sobresaltos para alcanzar su segunda victoria copera y el primer puesto del Grupo H en este debut que por ahora es inmejorable para los santiagueños.

Central Córdoba 2-1 Táchira, los goles

El Ferroviario salió con todo en el partido y rápidamente encontró premio con una muy buena jugada colectiva que le dio la ventaja. Una pelota profunda de Nicolás Quagliata puso a correr a Matías Perelló, que esperó el desmarque de un Luis Angulo que venía por el medio y se frenó en el momento justo para recibir el pase atrás y mandarla a la red para establecer el 1-0.

No alfojó el equipo de Omar De Felippe y, minutos después de un cabezazo al travesaño de Leonardo Heredia, llegó el segundo. Perelló tomó la pelota sobre la derecha y metió un centro al primer palo que encontró el anticipo de cabeza de Quagliata, que tirándose hacia adelante ejecutó un gran cabezazo que se metió por el segundo palo de Jesús Camargo.

No obstante, en una pelota parada Táchira iba a descontar aprovechando también un apagón en los santiagueños después de unos muy buenos primeros 20 minutos. Maurice Cova puso un tiro libre desde la izquierda en el punto penal y Juan Manuel Requena se anticipó a toda la defensa local para, de cabeza, poner el 2-1 para el elenco venezolano.

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Brian Cufre; Jonathan Galván, Jose Florentin; Luis Angulo, Matias Perello, Nicolás Quagliata; Leonardo Heredia.

Dep. Táchira: Jesús Camargo; Mauro Maidana, Pablo Camacho, Carlos Vivas; Edicson Tamiche, Juan Manuel Requena, Carlos Calzadilla, Carlos Sosa; Daniel Saggiomo, Lucas Cano y Roberto Rosales

Estadio: Madre de Ciudades

Árbitro: Jhon Ospina

La previa

Con el empate de Flamengo ante Liga de Quito, los ecuatorianos quedaron primeros en el grupo con cinco unidades y eso le deja la chance al equipo santiagueño de, ganando hoy, establecerse como líder con sólo tres partidos más por jugarse. Los conducidos por Omar de Felippe no quieren que el Maracanazo del pasado 9 de abril ante los brasileños quede solamente como una anécdota e irán tras el segundo triunfo copero en su historia.

No obstante, Central Córdoba viene de una mala racha en el Torneo Apertura, donde acumula tres derrotas al hilo y se ubica noveno en la Zona A, aunque a tan solo una unidad del octavo puesto que clasifica a playoffs. Respecto del 0-1 ante Racing, donde jugaron algunos suplentes, retornan al once futbolistas importantes como Luis Angulo, Jonathan Galván y Matías Perelló. Del otro lado, Táchira llega bien al encuentro: está cuarto en el campeonato venezolano tras su goleada 4-0 en su último duelo ante Yaracuyanos.