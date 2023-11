Controversia en Centenario por la Ley de Alcohol Cero

La madrugada del 29 de octubre, un motociclista que conducía sin casco y en contramano chocó contra un auto en la localidad de Centenario. El joven de 28 años identificado como Carlos Peletay Padilla falleció luego en el Hospital Castro Rendón, y el conductor del Ford Focus dio positivo en el test de alcoholemia con 0,46, puesto que en agosto se aprobó allí la Ley de Alcohol Cero.

Sin embargo, la Jueza de Faltas de Centenario, Carolina Vidal, informó a medios locales que esta ley que prohíbe terminantemente el consumo de alcohol al volante aún no está reglamentada por el municipio. Asimismo, tampoco se incluyó en el Código Municipal de Faltas donde se establecen las sanciones de cada multa, por lo que aún no se pueden aplicar multas por alcoholemia debajo de los 0,5.

Carolina Vidal esgrimió a un medio local que “la promulgación está hecha pero lo que falta es la reglamentación”, y que en el accidente fatal del 29 de octubre “la persona que iba en el auto tenía un porcentaje menor a 0,5”: “Al no estar reglamentada la ordenanza yo no digo que no sea válido, pero el tema es que es inaplicable”, explicó la magistrada.

En esa línea, Vidal señaló que “hay ordenanzas que ya establecen la cantidad de módulos de sanción y que no requieren reglamentación, y otras que determinan que se van a reglamentar”. El inconveniente en este sentido es que para este caso en particular no hay un marco condenatorio.