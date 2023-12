Proponen armas no letales para la policía neuquina

El diputado provincial del PRO, Marcelo Bermúdez presentó junto a su bloque un proyecto de ley que aprueba que la policía de Neuquén utilice armas no letales. Señaló que el objetivo del proyecto es preservar la vida de las personas y colaborar con las fuerzas de seguridad para que cumplan su misión.

Bermúdez explicó que las armas permitirán inmovilizar a las personas que cometieron un hecho grave de manera segura, además de proteger la vida de los efectivos policiales. “Es una alternativa de armamento que no atenta contra la vida de los delincuentes, la policía o terceros. Si los policías tuvieran armamento no letal podrían resolver situaciones en minutos, pero no se entiende porque la gente defiende que el único arma que tiene la policía es un arma que mata”, señaló.

Sin embargo, manifestó que no cualquier policía podrá utilizarla sino que requerirá de capacitación. Además, la normativa establecerá que el procedimiento sea documentado a través de una filmación, esto servirá para legitimar el uso y para el control administrativo y judicial. “Obviamente la policía de Neuquén no tienen cámaras corporales, pero estamos esperanzados que se apruebe”, indicó.

Qué dijo Bermúdez sobre la deuda de CALF: el municipio salió a socorrer a la empresa

El diputado Bermúdez comunicó que votó en contra de la ordenanza que aprueba que los usuarios de la cooperativa CALF paguen la deuda que adquirió con la comercializadora CAMMESA. Manifestó que optó por esta decisión porque "desde el punto jurídico CALF es una empresa privada que tendría que haber convocado a los accionistas para decidir cómo pagar la deuda". Sin embargo, en este caso la cooperativa solicitó una intervención política.

“No puede pasar que el problema lo solucione un político, ya que no es parte de la empresa y por lo tanto no tiene relación con la empresa. Acá el municipio salió a socorrer a la empresa poniendo de escudo a los socios que se enteraron de la ordenanza el día de la votación”, manifestó.

Por otro lado, el funcionario criticó la decisión de los concejales que votaron a favor de que el vecino comience a pagar una “ecotasa”, fondo que será destinado a la construcción de un complejo ambiental.

“La tasa que puso Mariano Gaido es para financiar un proyecto que no existe, se va cobrar algo que no sabe cuánto va salir, ni cuándo se va hacer porque no tiene proyecto”.

Además, advirtió que la ordenanza establece que los fondos provenientes de la ecotasa sean destinados al fondo anticíclico. En este punto, explicó que esto le da la posibilidad a la municipalidad de destinar el dinero para cualquier otro uso. “Si la plata es para pagar obra pública tiene que ir al fondo de obra pública, pero acá se decidió por ordenanza que vaya al fondo anticíclico lo cual implica que no tenga destino”, manifestó.