Con su familia ayudó a esconder a perseguidos por la dictadura

Antes de sus 12 años ya había vivido contextos de mucha violencia, con personas armadas, por ser hijo de un dirigente político de la oposición. Durante el último golpe militar, vivía en General Roca y su padre Norberto Blanes "fue uno de los primeros alfonsinistas de la Argentina", según sus palabras. En diálogo con AM550, Gerardo Blanes- legislador provincial por Juntos Somos Río Negro- narró aquellos momentos de tensión vividos durante su infancia donde ayudó a proteger a perseguidos políticos junto con su familia ante los llamados grupos de tarea:

"Recuerdo los primeros años de la dictadura, hubo una instalación de un miedo a ser de otra condición. A pesar de ser muy jóvenes, sabíamos que lo que había pasado implicaba cosas muy graves", narró.

Él siendo un niño, era el encargado de llevar las viandas del almuerzo en esa casa que oficiaba de resguardo. Con el correr del tiempo su padre, que había sido candidato a gobernador de Río Negro por la UCR en las elecciones de 1973, fue designado ministro de economía provincial durante ese gobierno de facto. "Fue muy difícil ser hijo de un político en esa época. Había vivido varias veces contextos de mucha violencia antes de los 12 años con gente armada", advirtió también sobre esos años previos al golpe militar.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, de las 390 personas que fueron detenidas en las provincias Neuquén y Río Negro durante la última dictadura cívico militar, 54 permanecen desaparecidas.

Consultado sobre la actualidad política a nivel país, Blanes remarcó: "Cuando vino la democracia lo que me ilusionaba es que muchos chicos y jóvenes no iban a vivir con ese temor. Pero en términos reales, no llegamos a la base de derechos de lo que implica la democracia. Hay una falta en la calidad de la educación, salud y proyección laboral de la gente, la mitad de la población está en esa exclusión".

